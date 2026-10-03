Фицо слёг с вирусом и отменил участие в торжествах в Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо из-за вирусного респираторного заболевания отменил участие в торжествах по случаю 82-й годовщины Карпатско-Дуклинской операции. Политик признался, что болеет уже всю неделю и решил на несколько часов полностью отказаться от нагрузки.

«Извиняюсь за отсутствие сегодня на предстоящем мероприятии на Дукле, принять участие в котором я очень хотел. Всю неделю я борюсь с вирусным респираторным заболеванием, и мне необходимо, точно говоря, хотя бы на пару часов полностью снять с себя всю рабочую нагрузку, чтобы я мог выполнить дальнейшую рабочую программу», — написал Фицо.

При этом отменять остальные планы словацкий премьер пока не намерен. Фицо рассчитывает восстановиться к вечеру и отправиться в Белград, где его ждут на предвыборном митинге списка Александра Вучича «Объединённая Сербия». Экс-президент Сербии 27 сентября ушёл в отставку, чтобы участвовать в досрочных парламентских выборах и претендовать на пост премьера.

Торжества, которые пропустит Фицо, посвящены Карпатско-Дуклинской операции Красной армии и 1-го Чехословацкого армейского корпуса. Она проходила с 8 сентября по 28 октября 1944 года и должна была помочь участникам Словацкого национального восстания.

На фоне болезни вокруг безопасности Фицо сохраняется напряжённая обстановка. Всего неделю назад стало известно, что премьеру Словакии и членам его семьи поступили анонимные угрозы расправы. Сообщения передали компетентным органам, а их содержание власти раскрывать не стали. Из-за угроз глава правительства тогда отменил запланированную пресс-конференцию.

Для Фицо подобные угрозы особенно чувствительны после покушения в мае 2024 года, когда Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в него после заседания правительства. Премьер пережил тяжёлые ранения и несколько операций. В октябре 2025 года суд приговорил нападавшего к 21 году заключения, признав его виновным в том числе в терроризме.