На смене хороший мальчик: Фокстерьер Бьёрн унюхал валюту у нарушителя в аэропорту Новосибирска

В аэропорту Толмачёво в Новосибирске служебный фокстерьер по кличке Бьёрн помог таможенникам обнаружить 39,1 тысячи долларов у иностранца, собиравшегося вылететь в Душанбе. Мужчина планировал потратить деньги на покупку автомобиля, однако вместо заграничного шопинга стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Четвероногий сотрудник таможни отличился во время проверки пассажиров в «зелёном коридоре». Бьёрн вместе с кинологом обратил внимание на ручную кладь 35-летнего иностранца. При досмотре сумки выяснилось, что внутри находится крупная сумма наличных.

На вопросы инспекторов мужчина ответил, что собирался приобрести автомобиль за границей. При этом, по данным таможенников, пассажир знал об ограничениях на вывоз валюты из России, но всё равно попытался пройти контроль без декларирования денег.

В общей сложности в сумке обнаружили 39,1 тысячи долларов. Это почти в четыре раза превышает установленный лимит в десять тысяч долларов. При этом с марта 2022 года вывоз из России наличной иностранной валюты сверх указанной суммы временно запрещён независимо от декларирования.

Теперь путешественнику грозит уголовная ответственность. Новосибирская таможня возбудила дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ о контрабанде наличных денежных средств в крупном размере. Санкция предусматривает штраф от трёхкратной до десятикратной суммы незаконно перемещаемых денег либо ограничение свободы на срок до двух лет.

Для Бьёрна это далеко не первая крупная находка. В 2024 году фокстерьер помог обнаружить в багаже пассажира 9,9 тысячи долларов и более полумиллиона рублей. А весной 2025-го четвероногий таможенник нашёл у другого иностранца свыше 13 тысяч долларов.

Интересно, что собаку той же породы очень любила знаменитая писательница Агата Кристи. Своему жесткошёрстному фокстерьеру Питеру она даже посвятила детектив «Безмолвный свидетель».

Ранее Life.ru сообщал, что в новосибирском аэропорту Толмачёво у иностранца изъяли 30 тысяч долларов, тысячу евро и 50 тысяч рублей. Мужчина также пытался пройти через «зелёный коридор», не задекларировав наличность.