Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила российские спецслужбы в организации предполагаемого покушения на украинского рэпера Альберта Васильева, известного под псевдонимом Киевстонер (Kyivstoner). Политик назвала произошедшее «нападением на весь Евросоюз», изложив свою позицию в соцсети X.

«Я решительно осуждаю попытку устранения гражданина Украины и США в Дании, организованную российскими спецслужбами. Это было нападение на территорию ЕС. И это неприемлемо», — выдала фон дер Ляйен, не предоставив публичных доказательств причастности России к предполагаемому преступлению.

Председатель Еврокомиссии также выразила солидарность с Данией и другими государствами объединения, которые сталкиваются с российскими гибридными атаками. Она поведала, что угрозы одному из членов ЕС должны восприниматься как угроза всему союзу.

По версии местной Службы безопасности и разведки (PET), убить музыканта планировали во время его концерта 25 сентября неподалёку от Копенгагена. Незадолго до выступления полицейские задержали подозреваемых, у которых оказались заряженные пистолеты и ножи. В рамках расследования двум гражданам Дании предъявили обвинения в покушении на убийство и содействии иностранной разведке. Оба отрицают вину. На фоне произошедшего власти королевства объявили о высылке российского военного атташе.