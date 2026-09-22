Форум «Диалог о фейках 4.0» собрал 2000 фактчекеров из 80 стран
Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Международный форум «Диалог о фейках 4.0» собрал в Москве около 2000 фактчекеров из 80 стран. Участники мероприятия обсудили борьбу с недостоверной информацией, влияние фейков на общественные процессы и новые технологии.
Форум проходит 22 сентября в Национальном центре «Россия». В нём принимают участие политики, эксперты и представители СМИ из разных государств, включая страны Азии, Европы, Латинской Америки и Африки. Глава МИД России Сергей Лавров отметил международный состав участников мероприятия.
«Здесь присутствуют эксперты как из стран глобального Юга и Востока, так и из целого ряда стран Запада», — заявил министр.
В 2026 году среди основных тем форума — противодействие дезинформации во время избирательных процессов, влияние недостоверных сообщений на политику, экономику и бизнес, а также развитие искусственного интеллекта и его применение в творческих сферах. Отдельный блок посвятили проблеме интернет-мошенничества в отношении несовершеннолетних. На площадке представят исследования о вовлечении подростков в киберпреступность и использовании ими инструментов искусственного интеллекта.
Ранее президент РФ Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам и гостям четвёртого Международного форума «Диалог о фейках 4.0». На открытии мероприятия выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он рассказал, что Москва до сих пор не получила от британской стороны ответа на запросы о местонахождении и состоянии Сергея и Юлии Скрипалей.
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