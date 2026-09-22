Форум «Диалог о фейках 4.0» собрал 2000 фактчекеров из 80 стран

Международный форум «Диалог о фейках 4.0» собрал в Москве около 2000 фактчекеров из 80 стран. Участники мероприятия обсудили борьбу с недостоверной информацией, влияние фейков на общественные процессы и новые технологии.

Форум проходит 22 сентября в Национальном центре «Россия». В нём принимают участие политики, эксперты и представители СМИ из разных государств, включая страны Азии, Европы, Латинской Америки и Африки. Глава МИД России Сергей Лавров отметил международный состав участников мероприятия.

«Здесь присутствуют эксперты как из стран глобального Юга и Востока, так и из целого ряда стран Запада», — заявил министр.

В 2026 году среди основных тем форума — противодействие дезинформации во время избирательных процессов, влияние недостоверных сообщений на политику, экономику и бизнес, а также развитие искусственного интеллекта и его применение в творческих сферах. Отдельный блок посвятили проблеме интернет-мошенничества в отношении несовершеннолетних. На площадке представят исследования о вовлечении подростков в киберпреступность и использовании ими инструментов искусственного интеллекта.