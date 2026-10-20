Фото ограбленных пенсионеров на протестах в Париже оказалось подделкой ИИ

Фотография якобы ограбленных во время протестов в Париже пенсионеров, набравшая более миллиона просмотров в соцсети X, оказалась созданной с помощью искусственного интеллекта. На подделку указывают сразу несколько грубых ошибок, сообщает французская газета Le Figaro.

На распространившемся в минувшие выходные снимке пожилая пара стоит посреди улицы в нижнем белье, окружённая людьми в чёрной одежде. Пользователи активно делились изображением, выражая возмущение предполагаемым нападением и сочувствие пострадавшим.

Однако при внимательном рассмотрении обнаружились странные детали. У женщины на левой руке оказалось всего четыре пальца, один из окружающих получил сразу две головы, а на заднем плане лица двух людей наложились друг на друга. Проверка через SynthID Detector также показала, что снимок как минимум частично сгенерирован нейросетью.

История появилась после выступления журналиста Доминика Ризе на телеканале BFM TV. В субботнем эфире он рассказал о пожилых людях, которых якобы ограбили и оставили раздетыми на парижской улице. Позднее в беседе с Libération журналист пояснил, что получил сведения от источников в полиции.

При этом официального подтверждения происшествия пока нет. Парижская префектура полиции сообщила Le Figaro, что не располагает информацией о подобном случае. В прокуратуре также заявили об отсутствии жалоб, соответствующих описанию инцидента, и призвали осторожно относиться к распространяемым сообщениям.