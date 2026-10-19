Протестующие во Франции напали на съёмочную группу RT и пытались отнять камеру

Во время беспорядков в Париже протестующие окружили корреспондента RT Вафу Факкани и её оператора. Съёмочная группа работала над сюжетом, когда участники акции с криками подступили к журналистам и попытались отобрать камеру.

Протестующие во Франции напали на съемочную группу RT. Видео © Telegram / RT на русском

Инцидент произошёл на фоне массовых протестов во Франции. Толпа вела себя агрессивно, но сотрудникам телеканала удалось выбраться и продолжить работу. О том, получили ли корреспондент и оператор травмы, не сообщается.