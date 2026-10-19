Протестующие во Франции напали на съёмочную группу RT и пытались отнять камеру
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Во время беспорядков в Париже протестующие окружили корреспондента RT Вафу Факкани и её оператора. Съёмочная группа работала над сюжетом, когда участники акции с криками подступили к журналистам и попытались отобрать камеру.
Протестующие во Франции напали на съемочную группу RT. Видео © Telegram / RT на русском
Инцидент произошёл на фоне массовых протестов во Франции. Толпа вела себя агрессивно, но сотрудникам телеканала удалось выбраться и продолжить работу. О том, получили ли корреспондент и оператор травмы, не сообщается.
Напомним, массовые протесты во Франции начались с требований учащихся улучшить условия образования, однако постепенно к движению присоединились педагоги и профсоюзы. 13 октября в Нанте и Сен-Назере учителя вышли на демонстрации вместе со школьниками. Участники требовали увеличить финансирование учебных заведений и решить кадровые проблемы. А уже 10 октября студенты заблокировали входы в Лувр в поддержку школьных протестов. Самое известное культурное учреждение Парижа может терять около €350 тысяч в день из-за протестов.
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