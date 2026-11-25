В Евросоюзе растёт поддержка дальнейшего ужесточения визовых ограничений для российских туристов. В Совете ЕС предложили выработать единый подход, который позволит значительно сократить число россиян, посещающих Шенгенскую зону с туристическими целями. Об этом сообщает издание Rapporteur со ссылкой на европейских дипломатов и внутренний документ Совета ЕС.

Обсуждение визовой политики в отношении России запланировано на 25 ноября на уровне послов стран Евросоюза. Более масштабный пересмотр визовых правил ожидается в начале 2027 года.

По данным издания, Франция, ранее выступавшая против ряда ограничений, стала менее категорична в своих возражениях. Это усилило давление на Италию, которая остаётся одним из крупнейших выдающих шенгенские визы россиянам государств.

«Все взгляды обращены на Италию. Никому не нравится оставаться в одиночестве», — заявил один из европейских дипломатов.

Сторонники ужесточения визовой политики объясняют свою позицию соображениями безопасности и инцидентами, ответственность за которые европейские власти возлагают на Россию. Москва отвергает обвинения в причастности к диверсиям.

Тем временем Еврокомиссия уже обновила рекомендации по выдаче туристических виз россиянам, предложив усилить проверки на внешних границах ЕС и отказаться от признания российских загранпаспортов без биометрических данных.

Ранее Life.ru сообщал, что Дания предложила полностью прекратить выдачу туристических виз гражданам России. Однако единого запрета на туристические визы для россиян на уровне Евросоюза пока нет.