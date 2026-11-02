Федеральная служба безопасности обратилась к благотворительным фондам и активистам с экстренным предупреждением. Общественникам рекомендовали принимать вещи и снаряжение для участников боевых действий исключительно от надежных отправителей.

Поводом для заявления стали продолжающиеся попытки диверсий со стороны Киева.

«В связи с постоянной нацеленностью спецслужб Украины на совершение террористических актов в отношении российских военнослужащих Федеральная служба безопасности обращает внимание представителей волонтерских, благотворительных организаций и частных лиц на получение гуманитарной помощи из проверенных источников и необходимость ее проверки на наличие взрывных устройств и отравляющих веществ», — сказано в обращении.

В Центре общественных связей подчеркнули высокую изобретательность злоумышленников при сокрытии опасной начинки. Для подготовки диверсий используется самый широкий ассортимент бытовых изделий.

Специалисты напомнили о реальных фактах нейтрализации самодельных мин, спрятанных в парфюмерии, аккумуляторах, акустике и сувенирных фигурках. Кроме того, смертоносные элементы находили в церковных принадлежностях, деталях машин, стройматериалах и теплых стельках.

Силовики настаивают на проведении обязательного досмотра всех поступающих коробок перед их отправкой адресатам. Особое внимание следует уделять содержимому электронных приборов и подозрительным включениям в стандартные фабричные упаковки.

Подобные подарки уже становились объектами специальных операций. В марте 2025 года Life.ru рассказывал о пяти заминированных парфюмерных наборах, обнаруженных в аэропорту Челябинска. Посылки предназначались военнослужащим и госслужащим сразу в восьми регионах России. По данным ФСБ, устройства были готовы к срабатыванию при вскрытии упаковки. В Первоуральске задержали предполагаемого отправителя.

Ещё более необычную маскировку силовики обнаружили в августе 2025 года. Тогда, как сообщал Life.ru, взрывное устройство спрятали в обычной шахматной доске, которую планировали вручить военнослужащему. По данным ФСБ, к подготовке покушения обманом привлекли пенсионерку, находившуюся под влиянием мошенников. Всего в подобные схемы пытались вовлечь пять пожилых женщин.