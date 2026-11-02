Кадры работы робота-сапёра по обезвреживанию заминированных FPV-очков, предназначенных для терактов против российских военных, опубликовала ФСБ. По данным спецслужбы, устройства со взрывчаткой пытались передать бойцам в зоне СВО под видом гуманитарной помощи.

Робот-сапёр обезвредил заминированные FPV-очки. Видео © ФСБ России

На видео показаны рентгенография подозрительной посылки и разборка оборудования. Внутри очков для управления беспилотниками вместо кулеров охлаждения специалисты обнаружили самодельные взрывные устройства.

Как Life.ru уже сообщал сегодня, обнаружить опасную партию помог военнослужащий из Волгоградской области. Он получил от волонтёра две пары FPV-очков и, следуя инструкциям военной контрразведки, обратился в ФСБ для проверки оборудования.

По версии ведомства, поставку организовали украинские спецслужбы, действовавшие через анонимные аккаунты. Предполагаемые отправители связывались с российскими благотворительными фондами, скрывали личные данные и отказывались общаться по телефону. При этом, как ранее выяснил Life.ru, они настойчиво требовали от бойцов видеозаписи с благодарностями.

В ФСБ утверждают, что взрывные устройства должны были сработать при включении очков. Последующие проверки позволили изъять аналогичные опасные посылки ещё в нескольких российских регионах. По информации спецслужбы, оборудование пересылали через «Почту России».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте и изготовлении взрывных устройств, а также о приготовлении к теракту. Сейчас силовики разыскивают людей, причастных к отправке заминированного оборудования.

Ранее Life.ru рассказывал о предотвращённой ФСБ подготовке атаки на объекты противоракетной обороны и энергетики Москвы. По версии ведомства, двое предполагаемых агентов СБУ получили FPV-дроны и компоненты взрывных устройств из тайников в Смоленской и Калужской областях. Их задержали до предполагаемого нападения, а суд заключил обоих под стражу.