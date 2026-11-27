Мировой судья в Москве оштрафовал футболиста Антона Заболотного на 30 тысяч рублей за нарушение антидопинговых требований. Дело рассмотрел мировой судья судебного участка № 464 района Покровское-Стрешнево.

Как следует из материалов дела, в апреле 2026 года во время тренировки на стадионе «Лукойл Арена» Заболотный сдал допинг-пробу. Анализ выявил в его организме субстанцию, запрещённую к использованию в соревновательный период.

Футболиста привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 6.18 КоАП РФ. Она предусматривает наказание за умышленное использование или попытку использования спортсменом запрещённой субстанции либо метода. Минимальный размер штрафа по этой статье составляет 30 тысяч рублей.

Это не единственная санкция в отношении игрока. 19 ноября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза подтвердил решение РУСАДА о шестимесячной дисквалификации Заболотного. Срок отсчитывается с 6 августа 2026 года, а с учётом ранее отбытого временного отстранения наказание завершается 25 декабря. Также аннулированы индивидуальные спортивные результаты футболиста за период с 3 апреля по 25 декабря 2026 года.

Ранее Заболотный заявлял, что никогда не использовал запрещённые вещества осознанно и намерен доказать свою невиновность. В августе футболист назвал решение о шестимесячной дисквалификации справедливым.

Антону Заболотному 35 лет. Российский футболист выступает на позиции нападающего, в разные годы играл за петербургский «Зенит», московский ЦСКА, «Сочи», «Химки» и «Спартак». В составе «Зенита» он стал чемпионом России в сезоне-2018/19, а с ЦСКА выиграл Кубок России в 2023 году. За сборную России форвард провёл 19 матчей и забил два мяча. Летом 2026 года после ухода из «Спартака» Заболотный перешёл в медиафутбольный клуб «СКА-Ростов».