Галузин заявил о срыве трёхсторонних переговоров Киевом при атаке на выборах
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Власти Украины сорвали возможность возобновить трёхсторонние переговоры на нынешнем этапе. При этом Москва по-прежнему готова искать политико-дипломатическое решение конфликта. Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин.
«На данный момент киевский режим сорвал возможность трёхсторонних переговоров», — приводит слова дипломата газета «Известия».
Галузин напомнил, что в сентябре, во время выборов в Государственную думу, Киев пытался нанести массированные удары по Москве.
По словам замглавы МИД, позиция России по вопросу переговоров остаётся прежней. Москва не отказывается от политико-дипломатического урегулирования, однако сроки возможного диалога пока не определены.
«Мы всегда были и остаёмся открытыми для переговоров по политико-дипломатическому урегулированию. А когда их проводить — как сказал президент Российской Федерации [Владимир Путин], это мы ещё подумаем», — сказал он.
Как писал Life.ru, в ночь на 20 сентября, в последний день выборов в Госдуму, Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Всего силы противовоздушной обороны отразили более 1,6 тыс. атак БПЛА, около 450 аппаратов сбили на подлёте к столице. В Подмосковье сбили или подавили 249 беспилотников в 17 округах. Минобороны России также сообщило об ударах украинской стороны ракетами и беспилотниками по участковым избирательным комиссиям. В результате этих атак погибли шесть мирных жителей.
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