Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 октября, 05:05

Галузин заявил о срыве трёхсторонних переговоров Киевом при атаке на выборах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Власти Украины сорвали возможность возобновить трёхсторонние переговоры на нынешнем этапе. При этом Москва по-прежнему готова искать политико-дипломатическое решение конфликта. Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

«На данный момент киевский режим сорвал возможность трёхсторонних переговоров», приводит слова дипломата газета «Известия».

Галузин напомнил, что в сентябре, во время выборов в Государственную думу, Киев пытался нанести массированные удары по Москве.

По словам замглавы МИД, позиция России по вопросу переговоров остаётся прежней. Москва не отказывается от политико-дипломатического урегулирования, однако сроки возможного диалога пока не определены.

«Мы всегда были и остаёмся открытыми для переговоров по политико-дипломатическому урегулированию. А когда их проводить — как сказал президент Российской Федерации [Владимир Путин], это мы ещё подумаем», — сказал он.

Путин заявил Трампу, что после атак ВСУ на выборы ещё подумает о переговорах
Путин заявил Трампу, что после атак ВСУ на выборы ещё подумает о переговорах

Как писал Life.ru, в ночь на 20 сентября, в последний день выборов в Госдуму, Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Всего силы противовоздушной обороны отразили более 1,6 тыс. атак БПЛА, около 450 аппаратов сбили на подлёте к столице. В Подмосковье сбили или подавили 249 беспилотников в 17 округах. Минобороны России также сообщило об ударах украинской стороны ракетами и беспилотниками по участковым избирательным комиссиям. В результате этих атак погибли шесть мирных жителей.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Переговоры по Украине
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar