Галузин заявил о срыве трёхсторонних переговоров Киевом при атаке на выборах

Власти Украины сорвали возможность возобновить трёхсторонние переговоры на нынешнем этапе. При этом Москва по-прежнему готова искать политико-дипломатическое решение конфликта. Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

«На данный момент киевский режим сорвал возможность трёхсторонних переговоров», — приводит слова дипломата газета «Известия».

Галузин напомнил, что в сентябре, во время выборов в Государственную думу, Киев пытался нанести массированные удары по Москве.

По словам замглавы МИД, позиция России по вопросу переговоров остаётся прежней. Москва не отказывается от политико-дипломатического урегулирования, однако сроки возможного диалога пока не определены.

«Мы всегда были и остаёмся открытыми для переговоров по политико-дипломатическому урегулированию. А когда их проводить — как сказал президент Российской Федерации [Владимир Путин], это мы ещё подумаем», — сказал он.