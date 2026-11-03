Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов раскритиковал международную организацию за отсутствие публичной реакции на сообщения о пыточных на Украине. Дипломат призвал Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка выступить с осуждением действий Киева.

Молчание международных правозащитных структур в связи с сообщениями о пыточных на Украине фактически превращает их в пособников происходящего, считает Гатилов.

«Молчание этих "правозащитников" равносильно их открытому пособничеству и соучастию в ужасающих преступлениях необандеровцев», — заявил Гатилов.

Он напомнил, что запрет пыток носит абсолютный характер в соответствии с международным правом.

Поводом для заявления стала история с частным домом в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Ранее появились сообщения, что там насильно удерживали военнослужащих. Украинские источники изначально говорили примерно о 40 находившихся внутри людях, однако глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* позднее заявил о 14 пленниках.

Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко подтвердил, что в здании действительно находились мобилизованные и военнослужащие, самовольно оставившие части, однако назвал объект временным пунктом размещения. Государственное бюро расследований Украины после скандала возбудило уголовное дело по статье о превышении власти или служебных полномочий военнослужащим.