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Специальная военная операция

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Опубликовано 17 сентября, 21:54

Генерал Николюк покинул пост командующего ОК «Восток» ВСУ

Виктор Николюк. Обложка © Минобороны Украины

Виктор Николюк. Обложка © Минобороны Украины

Генерал-майор ВСУ Виктор Николюк сообщил о своём уходе с должности командующего оперативным командованием «Восток» Сухопутных войск. О кадровых решениях он рассказал в социальной сети.

Военачальник не назвал причину ухода. По его словам, командование направило его на другие должности.

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Как писал Life.ru, Николюк возглавил ОК «Восток» в апреле этого года. До этого он несколько лет руководил учебным центром «Десна». В 2021 году Николюк получил назначение на пост командующего ОК «Север». В 2022 году он участвовал в боевых действиях в Киевской и Черниговской областях. Ранее российские силовые ведомства заявляли о его участии в боевых действиях на Донбассе. Ему предъявили обвинение заочно.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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