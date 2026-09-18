Генерал Николюк покинул пост командующего ОК «Восток» ВСУ
Виктор Николюк. Обложка © Минобороны Украины
Генерал-майор ВСУ Виктор Николюк сообщил о своём уходе с должности командующего оперативным командованием «Восток» Сухопутных войск. О кадровых решениях он рассказал в социальной сети.
Военачальник не назвал причину ухода. По его словам, командование направило его на другие должности.
Как писал Life.ru, Николюк возглавил ОК «Восток» в апреле этого года. До этого он несколько лет руководил учебным центром «Десна». В 2021 году Николюк получил назначение на пост командующего ОК «Север». В 2022 году он участвовал в боевых действиях в Киевской и Черниговской областях. Ранее российские силовые ведомства заявляли о его участии в боевых действиях на Донбассе. Ему предъявили обвинение заочно.
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