На саммите в Осло делегации США, Украины и Европы согласовали дальнейшие шаги по урегулированию и взаимодействию с Россией. Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского согласиться на сделку. Что ждёт бывшего комика в случае отказа, рассуждает военный обозреватель «Газеты.ru», полковник в отставке Михаил Ходарёнок.

Его оценка жёсткая: Зеленский переоценивает свои возможности и окончательно вообразил себя лидером свободного мира. Из этого образа он не выходит, а потому сегодня является откровенно недоговороспособной фигурой. И это, по мнению автора, ясно уже всем вменяемым политическим силам Запада.

Ходаренок напоминает: бесперспективность продолжения борьбы для Киева становится очевидной даже самым упёртым представителям украинского политического класса. Зеленский рискует утянуть на дно не только себя и окружение, но и страну. Удары ВС РФ по объектам на Украине могут поставить крест на промышленности и лишить транспортных коммуникаций.

Именно поэтому вывод Трампа о необходимости нового лидера автор считает возможным руководством к действию для тех сил в Незалежной, которые осознают национальные интересы. Единственное препятствие — сам Зеленский. А значит, дворцовый переворот в ближайшее время отнюдь не исключён.

Скептикам, которые говорят об отсутствии условий и личностей нужного масштаба, Ходарёнок отвечает: перевороты, как правило, неожиданны и непрогнозируемы. До последнего момента о заговорщиках никто не знает. Автор даже приводит гипотетическую речь некоего генерала, который объявит о переходе полномочий из-за «тяжёлой болезни» Зеленского и необходимости мира.

При этом сам обозреватель допускает и другой вариант: в Осло украинская сторона могла получить столь жёсткие указания, что на этом этапе с задачей справится и «просроченный лидер». Так что сценариев два — и оба пока остаются прогнозами, а не подтверждёнными планами.