Следствие предъявило окончательное обвинение генералу Сергею Малькову по делу о коррупции и хищении топлива у МВД. В перечень претензий добавили незаконное хранение патронов от охотничьего карабина. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат обвиняемого Андрей Гривцов.

«Следствие в пятницу предъявило генералу Малькову окончательное обвинение, ему вменяются два эпизода растраты на общую сумму более 610 миллионов рублей, добавилась статья 222 УК РФ о хранении оружия, речь идёт о патронах от охотничьего карабина, а всего по 8 статьям», — рассказал защитник.

Помимо растраты, генералу вменяют получение трёх взяток, злоупотребление должностными полномочиями и незаконное образование юридического лица. В общей сложности обвинение включает восемь статей Уголовного кодекса.

Ранее Мальков находился в СИЗО, однако позднее суд отправил его под домашний арест. В конце октября меру пресечения изменили обратно на заключение под стражу. Следствие объяснило, что генерал нарушил условия домашнего ареста, посетив московский ресторан Christian. По этому же делу проходят бывший начальник центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД полковник Алексей Суяров и его подчинённая Анна Левина. Кроме того, под стражей находятся председатель совета директоров ПАО «Евротранс» Игорь Мартышов и трое его сотрудников.