Генетика и ЗОЖ: Врач назвала важнейшие факторы здорового долголетия
Врач Максименко: Для долголетия важны и генетика, и образ жизни
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Наследственность и образ жизни одинаково важны для долгой и активной жизни, считает пластический хирург Мария Максименко. По её словам, повседневные привычки во многом определяют, как долго человек сможет сохранять здоровье.
Врач выделила полноценный сон, сбалансированное питание, поддержание нормального веса и регулярную физическую активность. Эти факторы зависят от ежедневного выбора человека, в отличие от наследственности.
«Генетику мы не выбираем, а вот образ жизни — да», — подчеркнула собеседница «Ленты.ру».
Специалист отметила, что повседневные решения влияют не только на продолжительность жизни, но и на её качество, а также на внешность в разные возрастные периоды.
Ранее гериатр назвал шесть правил, которые помогают продлить жизнь. Помимо отказа от вредных привычек, движения и сбалансированного питания, он рекомендовал сохранять мышечную массу, продолжать учиться и находить занятия, приносящие радость.
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