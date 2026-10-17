Генетика и ЗОЖ: Врач назвала важнейшие факторы здорового долголетия

Наследственность и образ жизни одинаково важны для долгой и активной жизни, считает пластический хирург Мария Максименко. По её словам, повседневные привычки во многом определяют, как долго человек сможет сохранять здоровье.

Врач выделила полноценный сон, сбалансированное питание, поддержание нормального веса и регулярную физическую активность. Эти факторы зависят от ежедневного выбора человека, в отличие от наследственности.

«Генетику мы не выбираем, а вот образ жизни — да», — подчеркнула собеседница «Ленты.ру».

Специалист отметила, что повседневные решения влияют не только на продолжительность жизни, но и на её качество, а также на внешность в разные возрастные периоды.

Ранее гериатр назвал шесть правил, которые помогают продлить жизнь. Помимо отказа от вредных привычек, движения и сбалансированного питания, он рекомендовал сохранять мышечную массу, продолжать учиться и находить занятия, приносящие радость.