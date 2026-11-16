Украинские политики заранее позаботились о том, чтобы в случае опасности выехать из страны, считает бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, у семей влиятельных людей есть выбор, которого лишены многие украинцы без денег и связей.

«Дети элиты живут за границей, а те граждане Украины, у которых нет денег, нет связей, должны умирать за этот несправедливый мир, за коррумпированный режим Владимира Зеленского», — заявил политик в беседе с NEWS.ru.

По мнению экс-парламентария, представители власти видят в себе «генофонд нации», а к согражданам относятся с пренебрежением, считая простых людей быдлом.