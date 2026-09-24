Генпрокуратура Словакии сочла законной передачу Киеву советских МиГ-29 и С-300
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Генпрокуратура Словакии сочла законными решения о прекращении расследования передачи военной техники Украине прежним правительством. Об этом TASR сообщило со ссылкой на представителя ведомства Зузану Дробову.
Проверка касалась передачи советских истребителей МиГ-29, пусковых установок и радиолокационной станции комплекса «Куб». Генпрокуратура изучила решение следователя о прекращении дела, принятое в октябре 2025 года, и отказ региональной прокуратуры удовлетворить жалобу на него в январе 2026-го. Оснований отменять эти решения она не нашла.
Передачу Украине системы ПВО С-300 рассматривали в отдельном деле. Оно также было закрыто ранее, как и дело о расторжении договора с российской компанией, обслуживавшей словацкие истребители. Пересмотреть выводы следствия требовало действующее руководство Словакии.
Премьер Роберт Фицо критиковал закрытие дел, однако нынешняя проверка позиции прокуратуры не изменила. Новое правительство прекратило безвозмездную передачу вооружений Киеву из государственных запасов. При этом коммерческие поставки словацких компаний не запрещены.
Ранее Life.ru рассказывал, что в 2024 году представитель Минобороны Словакии называл передачу МиГ-29 незаконной. Тогда же Братислава объявила о планах подарить Киеву 13 истребителей МиГ-29 и два зенитно-ракетных комплекса "Куб". Речь идёт о выведенных из состава национальных ВВС самолётах.
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