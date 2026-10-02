Германия начала реприватизацию бывшей «дочки» «Газпрома»

Германия начала подготовку к возвращению в частные руки энергокомпании Sefe — бывшей Gazprom Germania. О запуске процесса пишет газета Börsen-Zeitung со ссылкой на конкурсную документацию.

На нынешнем этапе Берлин ещё не ищет непосредственного покупателя. Министерство экономики ФРГ предложило юридическим компаниям побороться за контракт на сопровождение сделки. Победителя планируют выбрать не позднее 1 ноября.

Параллельно инвестиционные банки претендуют на мандаты от государственного банка KfW, которому предстоит организовать вывод Sefe из собственности государства. Власти рассматривают два варианта: прямую продажу компании инвестору или её размещение на бирже.

Подготовку к сделке должна дополнить докапитализация Sefe на сумму до €2 млрд. Деньги планируется направить на развитие инфраструктурного бизнеса. Руководство компании консультирует инвестбанк Lazard, однако потенциальные покупатели пока не выстроились в очередь.

Саму Sefe оценивают примерно в €6 млрд. Компания остаётся крупнейшим импортёром газа в Германии: объём её поставок приблизительно вдвое превышает показатели Uniper. В 2025 году при штате около 2,2 тысячи сотрудников Sefe получила €15,5 млрд выручки.

До июня 2022 года компания называлась Gazprom Germania и входила в российский «Газпром». Осенью того же года Берлин национализировал предприятие, вложив в него €6,3 млрд. Власти объясняли решение угрозой банкротства и возможными перебоями в энергоснабжении. Sefe также принадлежит «Реден» — крупнейшее в Германии и одно из крупнейших в Западной Европе подземных газохранилищ.

Вернуть компанию частным владельцам Берлин обязан по условиям Еврокомиссии, одобрившей государственную помощь. До конца 2028 года долю Германии в Sefe необходимо сократить максимум до 25% плюс одна акция.

Пока Берлин готовит Sefe к продаже, компания продолжает выполнять стратегические поручения властей. В конце сентября правительство ФРГ потребовало от энерготрейдера нарастить закупки газа и ускорить заполнение подземных хранилищ из-за недостаточных резервов и геополитических рисков. Всего несколькими неделями ранее канцлер Фридрих Мерц уверял, что полупустые хранилища не помешают Германии пройти предстоящую зиму.