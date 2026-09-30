«Героизм сына — её заслуга и её молитва»: Матерям Героев России предложили выплачивать по миллиону

Матерям, воспитавшим Героев России и полных кавалеров ордена Славы, предложили выплачивать по миллиону рублей. С такой инициативой в беседе с Life.ru выступил заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По его мнению, единовременную выплату, предусмотренную для женщин со званием «Мать-героиня», следует распространить и на матерей героев. Общественник считает, что государство должно признавать вклад россиянок, чьи сыновья проявили мужество, защищая страну.

«Это признание того, что героизм сына — это и ее заслуга, ее воспитание, ее молитва, ее любовь. Мы должны сделать так, чтобы каждая мать Героя России знала: ее подвиг не забыт, ее боль не оставлена без внимания», — подчеркнул Иванов.

Он предложил предоставлять поддержку матерям Героев России независимо от того, присвоено сыну звание при жизни или посмертно. Инициатива также касается матерей полных кавалеров ордена Славы. Право на выплату, по словам собеседника Life.ru, необходимо закрепить федеральным законом, а средства выделять из бюджета.

Иванов назвал поддержку матерей-героинь правильным решением, подчёркивающим ценность материнского труда. При этом он убеждён, что матери, воспитавшие героев, также заслуживают особого внимания государства.

«Мы не имеем права быть скупыми, когда речь идет о тех, кто отдал самое дорогое — своего сына», — заявил общественник.

Ранее Life.ru рассказывал о планах автоматически перечислять матерям-героиням по миллиону рублей с 1 января 2027 года. Подготовленный Минтрудом проект предусматривает перечисление средств через Социальный фонд без самостоятельного сбора документов получательницами.