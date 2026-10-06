Гигафабрика аккумуляторов может открыться в Москве до конца года

Гигафабрика по производству аккумуляторов в Москве может начать работу до конца 2026 года. Предприятие возвели всего за 14 месяцев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании у президента России Владимира Путина.

По словам градоначальника, после президентского поручения на подготовку всех проектных решений ушло около полугода. Сейчас объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

«Мы за полгода после вашего поручения проработали все проектные решения, и за 14 месяцев эта фабрика построена, получено разрешение на ввод. Сейчас идёт комплектование и наладка оборудования. Надеемся, до конца года она будет запущена», — сказал Собянин.

Гигафабрика станет ключевой частью создаваемого в Москве кластера систем накопления электроэнергии. На предприятии планируется выпускать тяговые аккумуляторы, в том числе для электрического транспорта. Сейчас на площадке продолжаются установка и настройка производственного оборудования. После завершения пусконаладочных работ фабрика сможет перейти к выпуску продукции.