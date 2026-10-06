Гигафабрика аккумуляторов может открыться в Москве до конца года
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Гигафабрика по производству аккумуляторов в Москве может начать работу до конца 2026 года. Предприятие возвели всего за 14 месяцев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании у президента России Владимира Путина.
По словам градоначальника, после президентского поручения на подготовку всех проектных решений ушло около полугода. Сейчас объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию.
«Мы за полгода после вашего поручения проработали все проектные решения, и за 14 месяцев эта фабрика построена, получено разрешение на ввод. Сейчас идёт комплектование и наладка оборудования. Надеемся, до конца года она будет запущена», — сказал Собянин.
Гигафабрика станет ключевой частью создаваемого в Москве кластера систем накопления электроэнергии. На предприятии планируется выпускать тяговые аккумуляторы, в том числе для электрического транспорта. Сейчас на площадке продолжаются установка и настройка производственного оборудования. После завершения пусконаладочных работ фабрика сможет перейти к выпуску продукции.
Ранее Life.ru писал, что в Новой Москве создаётся крупнейший в столице кластер по производству аккумуляторных батарей. Его ядром должна стать гигафабрика, где будут выпускать тяговые батареи для электробусов, электромобилей и электросудов. В августе Сергей Собянин сообщал, что крупное предприятие по выпуску таких аккумуляторов планируют открыть в ТиНАО до конца года. Тяговые батареи уже используются в московском электротранспорте, сеть которого продолжает расширяться.
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