При регулярной носке бюстгальтер стоит менять в среднем раз в 6–12 месяцев, посоветовала гинеколог Майя Шония. По её словам, точный срок зависит от качества белья и того, как долго оно сохраняет форму и поддерживает грудь. Если ткань растянулась, застёжка плохо держит или чашки деформировались, нужно подобрать новую пару.

«Также размер стоит пересмотреть после беременности, набора или снижения веса и других изменений объёмов тела», — рассказала врач в интервью «Газете.ru».

При примерке важны и размер чашек, и обхват под грудью. Бюстгальтер не должен сдавливать грудную клетку, натирать кожу или оставлять болезненные следы. Для повседневной носки подойдёт мягкая ткань, которая пропускает воздух. Хороший вариант — хлопок, но полностью натуральный состав необязателен.

Отказываться от косточек тоже необязательно. Если размер и конструкция подобраны правильно, сами по себе косточки безопасны. Тем, кому они всё же мешают, удобнее может оказаться мягкая модель, пояснила эксперт.