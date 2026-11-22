Гинеколог объяснила, как выбрать правильный бюстгальтер и как часто покупать новый
Гинеколог Шония посоветовала покупать бюстгальтер каждые 6–12 месяцев
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
При регулярной носке бюстгальтер стоит менять в среднем раз в 6–12 месяцев, посоветовала гинеколог Майя Шония. По её словам, точный срок зависит от качества белья и того, как долго оно сохраняет форму и поддерживает грудь. Если ткань растянулась, застёжка плохо держит или чашки деформировались, нужно подобрать новую пару.
«Также размер стоит пересмотреть после беременности, набора или снижения веса и других изменений объёмов тела», — рассказала врач в интервью «Газете.ru».
При примерке важны и размер чашек, и обхват под грудью. Бюстгальтер не должен сдавливать грудную клетку, натирать кожу или оставлять болезненные следы. Для повседневной носки подойдёт мягкая ткань, которая пропускает воздух. Хороший вариант — хлопок, но полностью натуральный состав необязателен.
Отказываться от косточек тоже необязательно. Если размер и конструкция подобраны правильно, сами по себе косточки безопасны. Тем, кому они всё же мешают, удобнее может оказаться мягкая модель, пояснила эксперт.
Ранее гинеколог рассказала, что кружевное бельё из натуральных нитей можно носить каждый день. При выборе стоит проверить швы и декоративную отделку. Если они трут кожу, при физической нагрузке раздражение может усилиться.