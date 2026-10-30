Глава МИД Германии промолчал на вопрос о возможном звонке Мерца Путину

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль оставил без ответа вопрос о возможных телефонных переговорах канцлера ФРГ Фридриха Мерца с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает РИА «Новости», немецкий дипломат предпочёл промолчать, когда корреспондент поинтересовался планами Берлина организовать разговор двух лидеров.

Примечательно, что ранее в Кремле уже заявили о готовности российского президента к подобным контактам. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин открыт к диалогу как с Мерцем, так и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. При этом информации о подготовке конкретного разговора Москвы и Берлина пока нет.

Вопрос прозвучал на фоне встречи министров иностранных дел стран G20, которая проходит 30–31 октября в американской Атланте. Совещание организовано в рамках председательства США в «Группе двадцати», а российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.