Европейские политики ставили под сомнение право Люксембурга вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным из-за небольшого размера страны. Об этом рассказал глава МИД герцогства Ксавье Беттель, который поддерживал контакты с Москвой после начала конфликта на Украине. Его слова приводит британская газета The Guardian.

«Некоторые коллеги говорили мне: кто такой премьер-министр Люксембурга, чтобы разговаривать с президентом России и президентом Украины? Вы такая маленькая страна», — вспоминал дипломат, выступая на конференции в Праге в мае.

По словам Беттеля, подобная реакция свидетельствует о проблемах в мышлении некоторых европейских политиков. Он раскритиковал подход, согласно которому право вести серьёзные международные переговоры якобы имеют только крупные государства — Франция, Германия или США.

Беттель, возглавлявший правительство Люксембурга с 2013 по 2023 год, ранее неоднократно выступал за сохранение дипломатических контактов с Россией. При этом он подчёркивал, что переговоры необходимы для поиска путей урегулирования украинского конфликта, а отсутствие прямого диалога затрудняет достижение договорённостей.

Публикация The Guardian появилась на фоне разногласий в Европе после телефонного разговора Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре 27 октября. Инициатива вызвала критику со стороны руководства Дании и Швеции, представители которых усомнились в целесообразности подобных контактов без согласования с союзниками.

Ранее Life.ru сообщал, что помощник президента России Юрий Ушаков допустил возобновление переговоров Москвы с представителями Евросоюза. По его словам, несмотря на существующие разногласия, рано или поздно России придётся разговаривать даже с теми европейскими политиками, которые ей несимпатичны.