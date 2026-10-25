«Сами разваливают свои традиции»: Путин указал на проблему Европы с мигрантами

Европейские элиты сами разрушают собственные традиции и культуру, поэтому уже не способны передать их мигрантам. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Ну как можно внедрять европейские традиции, обычаи в эту среду, когда они сами разваливают свои традиции и обычаи?» — задался вопросом российский лидер.

По оценке Путина, из-за этого приезжие и их дети остаются вне культурной среды принимающих стран. Президент обратил внимание и на языковую проблему: некоторые мигранты, прожив в Европе много лет, так и не осваивают местный язык.

«Многие приехали, живут десятилетиями, а на языке страны пребывания не говорят», — сказал глава государства.

Ранее Life.ru рассказывал, что обсуждение миграции на саммите Евросоюза обернулось ожесточённым спором между европейскими лидерами. По данным Politico, Дания, Италия и Польша добивались ужесточения миграционных требований. Однако Франция, Испания и Люксембург выступили против спорных формулировок, и в итоговый документ они не вошли.

На фоне этих разногласий Еврокомиссия выступила за усиление борьбы с нелегальной миграцией. Еврокомиссар Дубравка Шуица призвала иностранцев, находящихся в ЕС незаконно, покинуть его территорию. Брюссель также рассматривает возможность создания специальных центров за пределами Евросоюза для людей, которым отказали в убежище.