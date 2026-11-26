Заместитель губернатора — министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев будет исполнять обязанности губернатора до назначения президентом России нового врио соответствующим указом. Решение принято в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами правительства Мурманской области.

Региональные власти также сообщили, что органы исполнительной власти и местного самоуправления продолжают работать в штатном режиме.

24 ноября президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Накануне Мещанский районный суд Москвы отправил его в СИЗО до 23 января 2027 года по делу о растрате и получении взятки в особо крупном размере. Сам Чибис отрицает причастность к преступлениям.

Панычев — уроженец Мурманска, врач по образованию. В 1996 году с отличием окончил медицинский факультет Петрозаводского государственного университета по специальности «Лечебное дело», начинал карьеру врачом-анестезиологом-реаниматологом Мурманской областной клинической больницы имени П. А. Баяндина. В разные годы занимал должности заместителя главного врача больницы, руководителя комитета по здравоохранению администрации Мурманска, первого заместителя министра здравоохранения региона, главного врача Североморской центральной районной больницы. В апреле 2019 года возглавил Минздрав Мурманской области, впоследствии стал заместителем губернатора — министром здравоохранения региона.

Напомним, накануне СМИ сообщали, что обязанности губернатора будет выполнять замглавы региона Надежда Аксёнова. Утверждалось, что такое решение основывается на нормативных актах региона.