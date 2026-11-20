Глава Владикавказа Вячеслав Мильдзихов объявил об уходе в отставку после пяти лет работы на посту градоначальника. О своём решении он сообщил 20 ноября, опубликовав прощальное обращение к жителям столицы Северной Осетии.

«Принял решение покинуть должность главы МО — главы АМС г. Владикавказа», — написал Мильдзихов, назвав прошедшие пять лет насыщенными, интересными и непростыми.

В своём обращении бывший градоначальник поблагодарил жителей за поддержку, доверие и обратную связь. Отдельные слова признательности он адресовал сотрудникам администрации и главе Северной Осетии Сергею Меняйло, отметив, что работать в его команде было для него честью.

«Владикавказ — город, в котором я родился, вырос и состоялся. Здесь живут мои дети и внуки. Он навсегда со мной, в моём сердце, и так будет всегда», — подчеркнул Мильдзихов.

Причины отставки он не раскрыл. Мильдзихов впервые возглавил администрацию Владикавказа в июне 2021 года. До этого занимал должность заместителя министра промышленности, транспорта и энергетики Северной Осетии, а также работал в энергетической компании «Россети — Северный Кавказ». В сентябре 2024 года чиновник уже покидал пост по собственному желанию, однако позднее вновь возглавил городскую администрацию.

Исполняющим обязанности главы Владикавказа назначен бывший министр ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии Тимур Караев. Мильдзихов представил преемника коллективу администрации, пожелал ему удачи и выразил надежду, что тот продолжит добросовестно работать на благо горожан.

Ранее Life.ru рассказывал о переизбрании Сергея Меняйло главой Северной Осетии на новый пятилетний срок. Его кандидатуру поддержали депутаты регионального парламента 20 сентября. После голосования правительство республики сложило полномочия, продолжив исполнять обязанности до формирования нового состава кабинета министров.