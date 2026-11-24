В Москве вынесли приговор шестерым участникам преступных группировок, причастным к жестоким убийствам в начале 2000-х годов. Главаря банды Дмитрия Леснякова (кличка Лес) приговорили к пожизненному заключению. Его сообщники получили от 11 до 13 лет колонии строгого режима, сообщили в столичной прокуратуре.

Один из самых жестоких эпизодов произошёл 23 августа 2003 года в люберецком кафе «Райский уголок». Троих участников банды пригласили туда якобы на поминки по ранее убитым сообщникам. Однако вместо поминального застолья их ждала заранее спланированная расправа.

Причиной убийства стал конфликт из-за распределения преступных доходов. По данным прокуратуры, Лесняков, Дмитрий Завьялов и Владимир Панасенко решили избавиться от подельников. В кафе потерпевших избили, заковали в наручники и пытали, после чего задушили верёвками и полиэтиленовыми пакетами. Тела вывезли на автомобилях и закопали в Люберецком районе, а следы преступления уничтожили.

Другую расправу участники группировки совершили ещё в апреле 2000 года. Тогда по решению Панасенко они убили своего сообщника, выдав преступление за передозировку наркотиков. Мужчину избили в квартире на востоке Москвы, обездвижили и ввели смертельную дозу морфина. Тело бросили возле автобусной остановки на Реутовской улице.

Как установил суд, Панасенко создал группировку «таганские», участники которой зарабатывали на криминальном покровительстве предпринимателям. Лесняков состоял в другой вооружённой банде, а после гибели её руководителей весной 2001 года возглавил преступное объединение вместе с Завьяловым. Группировка располагала огнестрельным оружием и тщательно готовила нападения.

По итогам разбирательства Леснякова и Андрея Ерёмова признали виновными в убийстве троих человек, сопряжённом с бандитизмом. Панасенко, Дениса Архипова, Анатолия Конькова и Александра Шарыкина осудили за убийство четырёх человек в составе организованной группы. Леснякову по совокупности преступлений назначили пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Life.ru сообщал о задержании Владимира Панасенко и Дениса Архипова в Костромской области. Участников Таганской ОПГ, известных под прозвищами Француз и Хипа, разыскивали более 20 лет. По данным правоохранителей, мужчины скрывались после убийств, совершённых в Москве и Подмосковье в начале 2000-х годов.