Глава и совладелец сети магазинов электроники DNS Дмитрий Алексеев на три года лишился возможности регистрировать новые компании в России. Ограничение действует с 11 ноября 2026 года до 11 ноября 2029-го и связано с недостоверными сведениями в документах одной из принадлежащих бизнесмену фирм. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

Причиной стала компания ООО «Восток Центр», которой Алексеев владеет единолично. ФНС внесла предпринимателя в специальный реестр лиц, подпадающих под ограничения из-за недостоверной информации в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Согласно законодательству, ФНС может отказать таким лицам в регистрации новых юридических лиц, если они выступают их учредителями или руководителями. Подобные ограничения предусмотрены подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 закона № 129-ФЗ и могут действовать до трёх лет.

Само ООО «Восток Центр» специализируется на посреднических услугах в оптовой торговле компьютерной техникой, телекоммуникационным и офисным оборудованием. В группе компаний DNS Алексееву принадлежит 44,3%.

Алексеев входит в число богатейших российских предпринимателей. В рейтинге Forbes за 2026 год он занимает 92-е место с состоянием, оцениваемым в 1,6 миллиарда долларов.

Ранее Life.ru рассказывал об аналогичных ограничениях в отношении Ксении Собчак. В начале ноября выяснилось, что телеведущая не сможет регистрировать новые фирмы до октября 2029 года из-за недостоверных сведений о руководстве ООО «Ши», связанного с ресторанным проектом SHE. Однако история получила продолжение: уже 14 ноября ФНС сняла ограничения с Собчак. После устранения недостоверных сведений в реестре журналистка вновь получила возможность выступать учредителем новых компаний.