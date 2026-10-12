Главком НАТО Гринкевич заявил, что альянс не ожидает скорого конфликта с РФ

Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич признал, что не ожидает скорого военного конфликта с Россией. Такое заявление генерал сделал 12 октября на Варшавском форуме по безопасности, представляя новую стратегию альянса под названием «Теория победы».

«Перед описанием этой теории более детально позвольте мне прояснить: я не считаю, что конфликт неизбежен или грозит в ближайшее время. Это не так», — подчеркнул Гринкевич.

Представленный документ, по словам военачальника, согласован всеми 32 государствами НАТО. Он описывает действия блока на случай вооружённого нападения. Сначала союзники намерены отразить атаку, после чего при необходимости нанести удары по силам противника, участвующим в наступлении.

При этом генерал дистанцировался от формулировки о необходимости нанести России стратегическое поражение. Он пояснил, что подобная цель перед объединёнными вооружёнными силами не ставится. Задача альянса заключается в пресечении возможной агрессии и недопущении захвата территории стран-участниц.

Несмотря на оценку вероятности конфликта, Гринкевич заверил в готовности НАТО приступить к боевым действиям уже сегодня. Одновременно он призвал союзников продолжать военную подготовку и ежедневно отрабатывать соответствующие сценарии. По его словам, это необходимо для поддержания обороноспособности блока.

Ранее Life.ru сообщал, что Гринкевич уже признавал отсутствие у России стремления к военному столкновению с НАТО. Генерал рассказал о своих выводах после изучения разведывательных данных. Тогда он заявил, что Москва не ищет конфликта с Североатлантическим альянсом. Между тем Владимир Путин 1 октября вновь заявил, что Россия не собирается нападать на другие государства, но даст отпор в случае агрессии.