«Главное, чтобы был свой»: Почему Зеленский назначил комика Реву замминистра обороны Украины

«Назначение Ревы абсолютно укладывается в логику кадровой политики Зеленского. Здесь важно, чтобы был «свой», и не важно, какой у него уровень профессионализма, главное, чтобы был готов участвовать во всех коррупционных схемах и был лично предан Зеленскому», — сказал Рогов.