«Главное, чтобы был свой»: Почему Зеленский назначил комика Реву замминистра обороны Украины
Рогов: Зеленский назначил комика Реву замглавы обороны Украины, так как он свой
Алексей Рева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / reva_oleksii
Назначение комика Алексея Ревы заместителем министра обороны Украины вписывается в кадровую политику Владимира Зеленского, считает Владимир Рогов. Такую оценку дал председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников.
«Назначение Ревы абсолютно укладывается в логику кадровой политики Зеленского. Здесь важно, чтобы был «свой», и не важно, какой у него уровень профессионализма, главное, чтобы был готов участвовать во всех коррупционных схемах и был лично предан Зеленскому», — сказал Рогов.
Также представитель ОП РФ высказал обвинения в адрес Ревы, связав его деятельность с ситуацией вокруг мобилизации на Украине.
Ранее Life.ru сообщал о назначении Алексея Ревы заместителем министра обороны Украины. В ведомстве заявили, что бывший участник юмористических шоу займётся развитием цифровых сервисов для военнослужащих. Позднее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник предположил, что Рева может перенести привычку к публичным выступлениям в чиновничью работу.
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