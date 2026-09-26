Рева в Минобороны: Назначение комика главным по военным ИИ сочли кадровым дном для Киева

Назначение бывшего участника юмористических шоу Алексея Ревы заместителем министра обороны Украины стало для председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова очередным свидетельством кадровых проблем Киева. В беседе с ТАСС политик заявил, что квалифицированные специалисты, по его мнению, больше не стремятся работать с командой Владимира Зеленского.

Константинов считает, что нынешние украинские власти теряют поддержку не только среди населения, но и за рубежом. Он также связал нехватку желающих занимать государственные должности с состоянием экономики и последствиями боевых действий.

«На Украине уже давно настало кадровое дно. Нужно иметь в виду, что команда Зеленского опротивела не только русскому человеку, она опротивела вообще всем. Уже и Западу они начинают надоедать», — заявил глава крымского парламента.

Политик утверждает, что профильные специалисты не хотят добровольно присоединяться к руководству страны. Комментируя ситуацию, он также высказался о последствиях действий российских войск для украинского бизнеса и экономики.

Поводом для его заявления стало назначение Алексея Ревы заместителем главы Минобороны по цифровому развитию. Ранее новый чиновник выступал в юмористическом проекте «Мамахохотала» и победил в телешоу «Рассмеши комика», сообщало издание «Украина 24/7».

На новой должности Реве поручено развивать цифровые платформы для нужд ВСУ. В украинском оборонном ведомстве отметили, что он уже участвовал в создании военных IT-сервисов и руководил проектными командами.