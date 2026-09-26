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Опубликовано 26 сентября, 08:07

Рева в Минобороны: Назначение комика главным по военным ИИ сочли кадровым дном для Киева

Константинов счёл назначение комика Ревы в Минобороны Украины кадровым дном

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / reva_oleksii

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / reva_oleksii

Назначение бывшего участника юмористических шоу Алексея Ревы заместителем министра обороны Украины стало для председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова очередным свидетельством кадровых проблем Киева. В беседе с ТАСС политик заявил, что квалифицированные специалисты, по его мнению, больше не стремятся работать с командой Владимира Зеленского.

Константинов считает, что нынешние украинские власти теряют поддержку не только среди населения, но и за рубежом. Он также связал нехватку желающих занимать государственные должности с состоянием экономики и последствиями боевых действий.

«На Украине уже давно настало кадровое дно. Нужно иметь в виду, что команда Зеленского опротивела не только русскому человеку, она опротивела вообще всем. Уже и Западу они начинают надоедать», — заявил глава крымского парламента.

Политик утверждает, что профильные специалисты не хотят добровольно присоединяться к руководству страны. Комментируя ситуацию, он также высказался о последствиях действий российских войск для украинского бизнеса и экономики.

Поводом для его заявления стало назначение Алексея Ревы заместителем главы Минобороны по цифровому развитию. Ранее новый чиновник выступал в юмористическом проекте «Мамахохотала» и победил в телешоу «Рассмеши комика», сообщало издание «Украина 24/7».

На новой должности Реве поручено развивать цифровые платформы для нужд ВСУ. В украинском оборонном ведомстве отметили, что он уже участвовал в создании военных IT-сервисов и руководил проектными командами.

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Ранее Life.ru сообщал о назначении Алексея Ревы заместителем министра обороны Украины. В ведомстве заявили, что бывший участник юмористических шоу займётся развитием цифровых сервисов для военнослужащих. Позднее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник предположил, что Рева может перенести привычку к публичным выступлениям в чиновничью работу

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Дарья Денисова
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