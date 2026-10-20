«Главное — спокойно восстановиться»: В «Современнике» рассказали о состоянии Марины Неёловой
В «Современнике» сообщили о необходимости восстановления Марины Неёловой
Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Народной артистке РСФСР Марине Неёловой сейчас необходимо время на восстановление. В московском театре «Современник» внимательно следят за её самочувствием и надеются на скорейшее выздоровление актрисы. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе учреждения.
«Мы внимательно следим за состоянием Марины Мстиславовны и желаем скорейшего выздоровления. Сейчас главное, чтобы она могла спокойно восстановиться», — рассказали представители театра.
Комментарий прозвучал после замены спектакля «Женитьба Бальзаминова», который должен был состояться 20 октября на Основной сцене «Современника». В постановке Сергея Газарова одну из ролей исполняет Неёлова.
Вместо комедии Островского зрителям покажут спектакль «Наедине» театрального агентства «Арт-партнёр XXI век». Приобретённые билеты останутся действительными, а желающие отказаться от просмотра смогут оформить возврат до начала представления.
При этом в театре не стали уточнять диагноз артистки и сроки её возвращения на сцену. Главным приоритетом сейчас называют её восстановление.
Ранее Life.ru сообщал о госпитализации 79-летней Марины Неёловой. 12 октября актрису доставили в московскую больницу с предполагаемым переломом шейки бедра. Впоследствии представители «Современника» подтвердили, что она находится под наблюдением медиков, однако официально диагноз не назвали. Это не первый случай, когда проблемы со здоровьем вынуждают артистку прервать выступления. В июле 2023 года Life.ru писал об отмене постановок с её участием из-за болезни. Тогда руководство театра также не стало подробно комментировать состояние актрисы.