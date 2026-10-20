«Главное — спокойно восстановиться»: В «Современнике» рассказали о состоянии Марины Неёловой

Народной артистке РСФСР Марине Неёловой сейчас необходимо время на восстановление. В московском театре «Современник» внимательно следят за её самочувствием и надеются на скорейшее выздоровление актрисы. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе учреждения.

«Мы внимательно следим за состоянием Марины Мстиславовны и желаем скорейшего выздоровления. Сейчас главное, чтобы она могла спокойно восстановиться», — рассказали представители театра.

Комментарий прозвучал после замены спектакля «Женитьба Бальзаминова», который должен был состояться 20 октября на Основной сцене «Современника». В постановке Сергея Газарова одну из ролей исполняет Неёлова.

Вместо комедии Островского зрителям покажут спектакль «Наедине» театрального агентства «Арт-партнёр XXI век». Приобретённые билеты останутся действительными, а желающие отказаться от просмотра смогут оформить возврат до начала представления.

При этом в театре не стали уточнять диагноз артистки и сроки её возвращения на сцену. Главным приоритетом сейчас называют её восстановление.