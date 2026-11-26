Главу Конституционного трибунала Польши отстранили на год
Богдан Свенчковский. Обложка © ТАСС / AP / PAWEL SUPERNAK
Председателя Конституционного трибунала Польши Богдана Свенчковского на год отстранили от исполнения служебных обязанностей. О решении дисциплинарного суда сообщило Польское агентство печати (PAP).
Претензии следствия к Свенчковскому связаны с предполагаемыми нарушениями при использовании шпионского программного обеспечения Pegasus и закупке системы Hermes. Кроме того, его подозревают в превышении полномочий и ущемлении трудовых прав коллег. Схожие претензии предъявлены заместителю председателя трибунала Бартоломею Соханьскому, который, по версии прокуратуры, препятствовал работе других представителей судебного корпуса.
Напомним, противостояние вокруг Конституционного трибунала обострилось 30 октября на фоне споров о законности назначения новых членов этого органа. Уже 12 ноября Свенчковский не смог попасть на рабочее место из-за полицейского оцепления. Силовики отказались пропустить его, несмотря на наличие постановления Верховного суда об отмене временного отстранения. Впоследствии, 17 ноября, общее собрание лишило Свенчковского иммунитета и разрешило привлечь его к уголовной ответственности. Его зарплату сократили вдвое, однако ходатайство генпрокурора о задержании и аресте не удовлетворили. Сам председатель отказался признавать законность принятых решений.
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