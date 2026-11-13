Во Владивостоке часть скалы обрушилась на парковку возле жилого дома и повредила несколько автомобилей. Крупный булыжник разбил заднее стекло кроссовера Toyota C-HR, а момент падения камней попал на камеру видеонаблюдения. Об этом сообщил Telegram-канал Svodka25.

Видео © Telegram-канал Svodka25

Инцидент произошёл в ночь с 11 на 12 ноября возле дома № 58 на улице Прапорщика Комарова. От склона откололись крупные фрагменты породы, которые рухнули на стоявшие внизу машины. На опубликованных кадрах видно, как камни падают с высоты на парковку. После удара у автомобилей срабатывает сигнализация.

Как сообщает местное издание VL.ru, больше всего пострадал кроссовер Toyota C-HR. Один из булыжников разбил его заднее стекло и оказался внутри багажного отделения. Другие припаркованные рядом машины получили менее серьёзные повреждения.

По предварительным данным, пострадавших среди людей нет.

Местные жители утверждают, что небольшие камнепады на этом участке происходили и раньше. По их словам, они неоднократно обращались с просьбами укрепить склон, однако проблему так и не решили.

Примечательно, что это не первое серьёзное происшествие на данном участке. В ноябре 2024 года с того же склона сорвался микроавтобус Toyota Hiace. В результате аварии водитель погиб, а пассажир получил тяжёлые травмы.

Ранее Life.ru сообщал о сложной погодной обстановке во Владивостоке и других регионах России. Снегопады и гололёд осложняли движение транспорта, приводили к авариям и перебоям в работе коммунальных служб.