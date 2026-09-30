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Опубликовано 30 сентября, 14:42

Глызин рассказал о споре с Соседовым перед его смертью

Обложка © Wikipedia / Tularegion.ru, Svklimkin

Обложка © Wikipedia / Tularegion.ru, Svklimkin

Певец Алексей Глызин признался, что его последний разговор с музыкальным критиком Сергеем Соседовым прошёл в напряжённой обстановке. 72-летний артист вспомнил детали спора в беседе журналистам во время церемонии прощания в Москве.

По словам исполнителя, поводом для разногласий стала работа Соседова в жюри одного из телевизионных шоу. Глызин остался недоволен оценками критика и прямо высказал ему свои претензии.

«Я сказал: «Серёжа, я не знаю, что с тобой сделать, но ты в этот раз судишь ужасно». И на этом всё закончилось», — вспомнил певец.

«Не от мира сего»: Вскрылись «‎пророческие» слова Соседова перед смертью
«Не от мира сего»: Вскрылись «‎пророческие» слова Соседова перед смертью

Музыкальный критик скончался 23 сентября в возрасте 58 лет во время рабочей поездки в якутский Нерюнгри. Проститься с Соседовым 30 сентября пришли его родственники, друзья и коллеги. Траурная церемония состоялась в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища. Похоронить телеведущего планируют на Перепечинском кладбище в Подмосковье, рядом с отцом Василием Матвеевичем.

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Анастасия Никонорова
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