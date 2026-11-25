Год Быка: характеристика, годы рождения, женщины и мужчины Оглавление Годы Быка по китайскому календарю: таблица и стихии Характер человека, родившегося в год Быка Женщина-Бык: характер, любовь и работа Мужчина-Бык: характер, любовь и работа Бык пяти стихий: Дерево, Огонь, Земля, Металл и Вода Сильные и слабые стороны Быка Совместимость Быка: кратко Частые вопросы Год Быка по восточному календарю: годы рождения и стихии, характер женщин и мужчин, сильные и слабые стороны, любовь и совместимость с другими знаками. Бык в восточном гороскопе — символ трудолюбия и надёжности. ИИ-иллюстрация: создано с использованием ChatGPT (OpenAI).

Годы Быка — 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 и 2021, но дата китайского Нового года меняется, поэтому родившимся в январе или феврале нужно уточнять свой знак. В восточной традиции Быку приписывают терпение, надёжность и упорство — разбираемся, как эти черты описывают у женщин и мужчин и что добавляют пять стихий.

Годы Быка по китайскому календарю: таблица и стихии

Бык — второй знак 12-летнего китайского зодиакального цикла: он следует за Крысой, а за ним идёт Тигр. Его год повторяется через 12 лет, но сочетание животного и стихии возвращается через 60. Поэтому 1961-й и 2021-й относятся к Металлическому Быку, а 1949-й и 2009-й — к Земляному. В этой статье границу года определяем по китайскому Новому году. Таблица показывает, с какого дня в каждом из перечисленных лет начинается год Быка.

Год Начало года Быка Стихия 1949 29 января Земля 1961 15 февраля Металл 1973 3 февраля Вода 1985 20 февраля Дерево 1997 7 февраля Огонь 2009 26 января Земля 2021 12 февраля Металл

Если день рождения раньше указанной даты, человек относится к предыдущему году Крысы. Например, родившийся 10 февраля 1985-го — ещё Крыса, а 21 февраля — уже Бык. Восточный год продолжается и после 31 декабря, вплоть до следующего китайского Нового года. Другие животные и годы собраны в таблице знаков по годам рождения. Здесь подробнее остановимся на характере Быка.

Характер человека, родившегося в год Быка

Китайский гороскоп: характер человека, родившегося в год Быка. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главная черта символического Быка — способность двигаться к цели без постоянного внешнего одобрения. В традиционном портрете ему важнее закончить начатое, чем произвести впечатление на старте. Там, где нужен долгий труд, этот образ раскрывается особенно ярко: выучиться ремеслу, наладить работу, постепенно привести в порядок большое дело.

Сближение в таком портрете происходит постепенно. Бык сначала присматривается, замечает привычки собеседника и только потом делится личным. Сдержанность легко принять за равнодушие, хотя в рамках этого образа она скорее означает осторожность. Для доверия ему нужна последовательность, а не один красивый жест.

Упорство имеет и неудобную сторону. Раз принято решение, отказаться от него бывает трудно даже после появления новых обстоятельств. В споре такой Бык возвращается к уже проверенным аргументам, а неожиданное предложение сначала оценивает с недоверием.

Женщина-Бык: характер, любовь и работа

Женщина-Бык по восточному гороскопу: характер, любовь и работа. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В популярных гороскопах женщину-Быка описывают как самостоятельную, собранную и требовательную к качеству того, за что она берётся. Её уверенность проявляется без громких заявлений: разобраться, выбрать подходящий способ и выполнить задачу. При этом спокойная манера не означает готовности уступать во всём.

В любви центральная тема такого портрета — доверие, которое подтверждают поступками. Женщина-Бык ценит внимание к договорённостям и не спешит сближаться с человеком, чьи слова постоянно расходятся с делами. Ей приписывают стремление к отношениям, где можно обсуждать будущее и не угадывать настроение партнёра каждый день.

В работе на первый план выходят последовательность и внимание к деталям. В условном портрете женщина-Бык умеет удерживать задачу целиком: помнить о сроках, замечать пропуски, проверять результат. При перегрузке эти качества оборачиваются привычкой перепроверять всех и нежеланием передавать часть работы.

Разделы о женщинах и мужчинах показывают разные акценты одного астрологического образа, а не доказанные различия между людьми. Пол и год рождения не предписывают человеку профессию или семейную роль.

Мужчина-Бык: характер, любовь и работа

Мужчина-Бык: характер, любовь и работа. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В портрете мужчины-Быка обычно подчёркивают основательность и стремление отвечать за собственные решения. Он не торопится соглашаться, пока не разберётся в деталях. Зато принятое обязательство в этой трактовке воспринимает серьёзно: обещание для него предполагает конкретные действия.

В любви его заботу описывают через участие в повседневной жизни. Помочь с трудной задачей, запомнить важную дату, поддержать в неудобный момент — такими поступками символический Бык показывает привязанность. Но практическая помощь не отменяет потребности партнёра в тёплых словах и разговоре.

В работе мужчина-Бык представлен человеком, которому важно разбираться в своём деле. Он ценит мастерство, понятную ответственность и возможность видеть результат усилий. Сложнее даются ситуации, когда требования меняют на ходу или оценивают работу по неясным критериям.

Бык пяти стихий: Дерево, Огонь, Земля, Металл и Вода

Бык пяти стихий: Дерево, Огонь, Земля, Металл и Вода. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Стихия дополняет образ животного. В астрологических трактовках она выделяет отдельные черты: сотрудничество, напор или осторожность. Это символический язык, а не классификация личности.

Деревянный Бык — 1985 год. В этом варианте на первый план выходит способность строить общее дело. Настойчивость сочетается с вниманием к участникам команды: важно не только выполнить задачу, но и сохранить возможность работать вместе. Слабая сторона такого образа — желание добиться полного согласия там, где достаточно принять рабочее решение.

Огненный Бык — 1997 год. Огонь добавляет традиционному портрету напористость и стремление быть заметным. Такой Бык в астрологическом описании активнее заявляет о своих целях и болезненнее воспринимает попытки им командовать. Его условная задача — отличать защиту важных интересов от спора ради последнего слова.

Земляной Бык — 1949 и 2009 годы. Здесь усиливается практичность: сначала оценить условия, затем распределить силы и только после этого начинать. В этом образе особенно важны понятный порядок и предсказуемый результат. Осторожность становится помехой, если любое изменение откладывается до появления гарантий, которых никто не может дать.

Металлический Бык — 1961 и 2021 годы. Его описывают через твёрдость принципов и независимость суждений. Он неохотно отказывается от выбранного курса ради чужого одобрения. Но последовательность легко превращается в категоричность, если собственные правила объявить единственно правильными.

Водяной Бык — 1973 год. Вода в таком прочтении смягчает прямолинейность знака. Этот образ связан с наблюдательностью, умением учитывать обстановку и выбирать подходящий момент для разговора. Возможная крайность — слишком долго обходить острый вопрос, надеясь, что разногласие разрешится само.

Сильные и слабые стороны Быка

Китайский гороскоп: сильные и слабые стороны Быка. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Достоинства и трудности в характеристике Быка часто связаны между собой. Один и тот же способ действовать помогает в одной ситуации и мешает в другой. Терпение. Позволяет выдерживать долгую работу без немедленного результата. Обратная сторона — привычка слишком долго мириться с неудобными условиями.

Позволяет выдерживать долгую работу без немедленного результата. Обратная сторона — привычка слишком долго мириться с неудобными условиями. Ответственность. Делает договорённости весомыми. Но иногда мешает отказаться от чужой задачи, которую человек однажды согласился выполнить.

Делает договорённости весомыми. Но иногда мешает отказаться от чужой задачи, которую человек однажды согласился выполнить. Самостоятельность. Помогает опираться на собственное суждение. При чрезмерной выраженности затрудняет просьбу о помощи.

Помогает опираться на собственное суждение. При чрезмерной выраженности затрудняет просьбу о помощи. Практичность. Удерживает внимание на том, что можно сделать сейчас. Её крайность — обесценивание идей, польза которых пока не очевидна.

Удерживает внимание на том, что можно сделать сейчас. Её крайность — обесценивание идей, польза которых пока не очевидна. Постоянство. Создаёт понятный ритм жизни и отношений. Однако сохранение привычного порядка любой ценой ограничивает выбор.

Совместимость Быка: кратко

В традиционной китайской схеме Бык, Змея и Петух входят в одну гармоничную тройку. Их сочетание обычно объясняют близким отношением к порядку, продуманным действиям и устойчивости. Противоположный Быку знак — Коза: эту пару в астрологии описывают как более напряжённую.

Но такой расклад не определяет судьбу отношений. Даже внутри астрологической традиции сравнение только годов рождения считается упрощением. В реальной паре важнее, как люди обсуждают несогласие, относятся к границам друг друга и выполняют договорённости.

Подробнее о сочетаниях животных Life.ru рассказывал в материале про совместимость по китайскому гороскопу. Здесь ограничимся общей схемой: характеристика знака не должна превращаться в повод выбирать или отвергать партнёра заочно.

Частые вопросы

1985 год — какого Быка? Деревянного. Его год начался 20 февраля 1985-го. Родившиеся с 1 января по 19 февраля включительно относятся к предыдущему году Деревянной Крысы.

1997 год — какого Быка? Огненного. Китайский Новый год наступил 7 февраля 1997-го. Те, кто родился с 1 января по 6 февраля включительно, относятся к году Огненной Крысы.

2009 год — какого Быка? Земляного. Его год начался 26 января 2009-го. Для родившихся с 1 по 25 января включительно знак — Земляная Крыса.

2021 год — какого Быка? Металлического. Граница проходит по 12 февраля 2021-го. Родившиеся с 1 января по 11 февраля включительно относятся к году Металлической Крысы.

Как определить знак, если день рождения в январе или феврале? Найдите дату китайского Нового года для своего года рождения и сравните её с днём рождения. До праздника продолжается предыдущий год, с даты праздника начинается новый. Одно и то же число февраля в разные годы может оказаться по разные стороны этой границы.

Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!

Авторы Карина Морозова