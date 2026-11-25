Год Быка: характеристика, годы рождения, женщины и мужчины
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Год Быка по восточному календарю: годы рождения и стихии, характер женщин и мужчин, сильные и слабые стороны, любовь и совместимость с другими знаками.
Бык в восточном гороскопе — символ трудолюбия и надёжности. ИИ-иллюстрация: создано с использованием ChatGPT (OpenAI).
Годы Быка — 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 и 2021, но дата китайского Нового года меняется, поэтому родившимся в январе или феврале нужно уточнять свой знак. В восточной традиции Быку приписывают терпение, надёжность и упорство — разбираемся, как эти черты описывают у женщин и мужчин и что добавляют пять стихий.
Годы Быка по китайскому календарю: таблица и стихии
Бык — второй знак 12-летнего китайского зодиакального цикла: он следует за Крысой, а за ним идёт Тигр. Его год повторяется через 12 лет, но сочетание животного и стихии возвращается через 60. Поэтому 1961-й и 2021-й относятся к Металлическому Быку, а 1949-й и 2009-й — к Земляному. В этой статье границу года определяем по китайскому Новому году. Таблица показывает, с какого дня в каждом из перечисленных лет начинается год Быка.
|Год
|Начало года Быка
|Стихия
|1949
|29 января
|Земля
|1961
|15 февраля
|Металл
|1973
|3 февраля
|Вода
|1985
|20 февраля
|Дерево
|1997
|7 февраля
|Огонь
|2009
|26 января
|Земля
|2021
|12 февраля
|Металл
Если день рождения раньше указанной даты, человек относится к предыдущему году Крысы. Например, родившийся 10 февраля 1985-го — ещё Крыса, а 21 февраля — уже Бык. Восточный год продолжается и после 31 декабря, вплоть до следующего китайского Нового года. Другие животные и годы собраны в таблице знаков по годам рождения. Здесь подробнее остановимся на характере Быка.
Характер человека, родившегося в год Быка
Китайский гороскоп: характер человека, родившегося в год Быка. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Главная черта символического Быка — способность двигаться к цели без постоянного внешнего одобрения. В традиционном портрете ему важнее закончить начатое, чем произвести впечатление на старте. Там, где нужен долгий труд, этот образ раскрывается особенно ярко: выучиться ремеслу, наладить работу, постепенно привести в порядок большое дело.
Сближение в таком портрете происходит постепенно. Бык сначала присматривается, замечает привычки собеседника и только потом делится личным. Сдержанность легко принять за равнодушие, хотя в рамках этого образа она скорее означает осторожность. Для доверия ему нужна последовательность, а не один красивый жест.
Упорство имеет и неудобную сторону. Раз принято решение, отказаться от него бывает трудно даже после появления новых обстоятельств. В споре такой Бык возвращается к уже проверенным аргументам, а неожиданное предложение сначала оценивает с недоверием.
Женщина-Бык: характер, любовь и работа
Женщина-Бык по восточному гороскопу: характер, любовь и работа. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В популярных гороскопах женщину-Быка описывают как самостоятельную, собранную и требовательную к качеству того, за что она берётся. Её уверенность проявляется без громких заявлений: разобраться, выбрать подходящий способ и выполнить задачу. При этом спокойная манера не означает готовности уступать во всём.
В любви центральная тема такого портрета — доверие, которое подтверждают поступками. Женщина-Бык ценит внимание к договорённостям и не спешит сближаться с человеком, чьи слова постоянно расходятся с делами. Ей приписывают стремление к отношениям, где можно обсуждать будущее и не угадывать настроение партнёра каждый день.
В работе на первый план выходят последовательность и внимание к деталям. В условном портрете женщина-Бык умеет удерживать задачу целиком: помнить о сроках, замечать пропуски, проверять результат. При перегрузке эти качества оборачиваются привычкой перепроверять всех и нежеланием передавать часть работы.
Разделы о женщинах и мужчинах показывают разные акценты одного астрологического образа, а не доказанные различия между людьми. Пол и год рождения не предписывают человеку профессию или семейную роль.
Мужчина-Бык: характер, любовь и работа
Мужчина-Бык: характер, любовь и работа. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В портрете мужчины-Быка обычно подчёркивают основательность и стремление отвечать за собственные решения. Он не торопится соглашаться, пока не разберётся в деталях. Зато принятое обязательство в этой трактовке воспринимает серьёзно: обещание для него предполагает конкретные действия.
В любви его заботу описывают через участие в повседневной жизни. Помочь с трудной задачей, запомнить важную дату, поддержать в неудобный момент — такими поступками символический Бык показывает привязанность. Но практическая помощь не отменяет потребности партнёра в тёплых словах и разговоре.
В работе мужчина-Бык представлен человеком, которому важно разбираться в своём деле. Он ценит мастерство, понятную ответственность и возможность видеть результат усилий. Сложнее даются ситуации, когда требования меняют на ходу или оценивают работу по неясным критериям.
Бык пяти стихий: Дерево, Огонь, Земля, Металл и Вода
Бык пяти стихий: Дерево, Огонь, Земля, Металл и Вода. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Стихия дополняет образ животного. В астрологических трактовках она выделяет отдельные черты: сотрудничество, напор или осторожность. Это символический язык, а не классификация личности.
Деревянный Бык — 1985 год. В этом варианте на первый план выходит способность строить общее дело. Настойчивость сочетается с вниманием к участникам команды: важно не только выполнить задачу, но и сохранить возможность работать вместе. Слабая сторона такого образа — желание добиться полного согласия там, где достаточно принять рабочее решение.
Огненный Бык — 1997 год. Огонь добавляет традиционному портрету напористость и стремление быть заметным. Такой Бык в астрологическом описании активнее заявляет о своих целях и болезненнее воспринимает попытки им командовать. Его условная задача — отличать защиту важных интересов от спора ради последнего слова.
Земляной Бык — 1949 и 2009 годы. Здесь усиливается практичность: сначала оценить условия, затем распределить силы и только после этого начинать. В этом образе особенно важны понятный порядок и предсказуемый результат. Осторожность становится помехой, если любое изменение откладывается до появления гарантий, которых никто не может дать.
Металлический Бык — 1961 и 2021 годы. Его описывают через твёрдость принципов и независимость суждений. Он неохотно отказывается от выбранного курса ради чужого одобрения. Но последовательность легко превращается в категоричность, если собственные правила объявить единственно правильными.
Водяной Бык — 1973 год. Вода в таком прочтении смягчает прямолинейность знака. Этот образ связан с наблюдательностью, умением учитывать обстановку и выбирать подходящий момент для разговора. Возможная крайность — слишком долго обходить острый вопрос, надеясь, что разногласие разрешится само.
Сильные и слабые стороны Быка
Китайский гороскоп: сильные и слабые стороны Быка. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Достоинства и трудности в характеристике Быка часто связаны между собой. Один и тот же способ действовать помогает в одной ситуации и мешает в другой.
- Терпение. Позволяет выдерживать долгую работу без немедленного результата. Обратная сторона — привычка слишком долго мириться с неудобными условиями.
- Ответственность. Делает договорённости весомыми. Но иногда мешает отказаться от чужой задачи, которую человек однажды согласился выполнить.
- Самостоятельность. Помогает опираться на собственное суждение. При чрезмерной выраженности затрудняет просьбу о помощи.
- Практичность. Удерживает внимание на том, что можно сделать сейчас. Её крайность — обесценивание идей, польза которых пока не очевидна.
- Постоянство. Создаёт понятный ритм жизни и отношений. Однако сохранение привычного порядка любой ценой ограничивает выбор.
Совместимость Быка: кратко
В традиционной китайской схеме Бык, Змея и Петух входят в одну гармоничную тройку. Их сочетание обычно объясняют близким отношением к порядку, продуманным действиям и устойчивости. Противоположный Быку знак — Коза: эту пару в астрологии описывают как более напряжённую.
Но такой расклад не определяет судьбу отношений. Даже внутри астрологической традиции сравнение только годов рождения считается упрощением. В реальной паре важнее, как люди обсуждают несогласие, относятся к границам друг друга и выполняют договорённости.
Подробнее о сочетаниях животных Life.ru рассказывал в материале про совместимость по китайскому гороскопу. Здесь ограничимся общей схемой: характеристика знака не должна превращаться в повод выбирать или отвергать партнёра заочно.
Частые вопросы
1985 год — какого Быка?
Деревянного. Его год начался 20 февраля 1985-го. Родившиеся с 1 января по 19 февраля включительно относятся к предыдущему году Деревянной Крысы.
1997 год — какого Быка?
Огненного. Китайский Новый год наступил 7 февраля 1997-го. Те, кто родился с 1 января по 6 февраля включительно, относятся к году Огненной Крысы.
2009 год — какого Быка?
Земляного. Его год начался 26 января 2009-го. Для родившихся с 1 по 25 января включительно знак — Земляная Крыса.
2021 год — какого Быка?
Металлического. Граница проходит по 12 февраля 2021-го. Родившиеся с 1 января по 11 февраля включительно относятся к году Металлической Крысы.
Как определить знак, если день рождения в январе или феврале?
Найдите дату китайского Нового года для своего года рождения и сравните её с днём рождения. До праздника продолжается предыдущий год, с даты праздника начинается новый. Одно и то же число февраля в разные годы может оказаться по разные стороны этой границы.
Если хочется перейти от характеристики знака к прогнозам, на Life.ru уже опубликован общий восточный гороскоп на 2027 год. В нём собраны отдельные блоки для всех двенадцати животных, включая Быка. Если вам интересна тема гороскопов, на Life.ru уже можно прочитать восточный прогноз на 2027 год и узнать, кому, по версии астрологов, улыбнётся удача. Мы также подготовили общий гороскоп на год Красной Огненной Козы и отдельные прогнозы на карьеру и работу, любовь и финансы.
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