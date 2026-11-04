Мадридский «Реал» вырвал победу у греческого АЕКа в гостевом матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в Афинах завершилась со счётом 3:2 в пользу испанского клуба, а решающий мяч Федерико Вальверде забил уже в компенсированное время.

Хозяева открыли счёт на 12-й минуте благодаря точному удару Абубакари Койта, однако на 32-й Джуд Беллингем восстановил равновесие. Во втором тайме АЕК вновь вышел вперёд после гола Ставроса Пилиоса на 75-й минуте. Спустя три минуты Килиан Мбаппе сделал счёт 2:2, а на 92-й минуте Вальверде принёс мадридцам три очка.

Победа стала для «Реала» седьмой подряд во всех турнирах. Последний раз мадридцы теряли очки 20 сентября, когда уступили «Атлетико» в гостевом матче чемпионата Испании со счётом 1:2.

Примечательно, что греческий клуб возглавляет сербский специалист Марко Николич, ранее работавший главным тренером московских ЦСКА и «Локомотива».

Победа сохранила «Реал» среди лидеров общего этапа. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов после четырёх туров и когда мадридцы сыграют следующий матч — здесь.

Ранее Life.ru писал, что калининградская «Балтика» одержала победу над тольяттинским «Акроном» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги со счётом 2:1. Хозяева открыли счёт после перерыва благодаря голу Брайана Хиля, но гости быстро отыгрались усилиями Артёма Шуманского, а решающий мяч забил Иван Беликов. Эта победа позволила команде Андрея Талалаева прервать безвыигрышную серию в чемпионате, которая продолжалась с конца августа и включала четыре ничьи и два поражения.