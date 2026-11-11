До 70% лекарств, которые россияне покупают в Турции, остаются неиспользованными до истечения срока годности и отправляются в мусор, предупредил председатель комитета по фармацевтической деятельности Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Вадим Кочкин. Причину он связал с привычкой туристов закупать препараты впрок.

Путешественников привлекают широкий ассортимент турецких аптек и возможность приобрести многие средства без рецепта. Однако большие упаковки и несколько банок одного препарата нередко оказываются лишней тратой: ожидаемая потребность в лекарствах так и не возникает.

«Обезболивающее. Как одну баночку? Надо же пять банок, голова-то будет болеть часто! А потом она почему-то не болит», — отметил собеседник «Царьграда».

Отдельный риск связан с самостоятельной заменой назначенных средств иностранными аналогами, добавил юрист в сфере медицинского права Николай Чернышук. По его словам, препараты могут различаться по биодоступности и особенностям действия.

Ранее адвокат объяснил, какие лекарства могут вызвать вопросы на таможне. Для препаратов с наркотическими или психотропными веществами могут потребоваться рецепт и медицинская справка. Медикаменты лучше сохранять в оригинальной упаковке с инструкцией.