«Будущее» разобрали по пикселям: В Сети разоблачили фейковые «фото из 3311 года»

В Сети вновь завирусились «фотографии из 3311 года», которыми анонимный мужчина пытался доказать путешествие во времени. Однако пользователи вычислили происхождение снимков: вместо далёкого будущего на них оказались отредактированные современные фотографии.

Историю вновь подняла Daily Star. Мужчина утверждал, что ещё в 1990-х его якобы отобрали для секретной программы путешествий во времени благодаря успехам в компьютерных технологиях. В качестве доказательства он демонстрировал три кадра, «сделанных во время миссии в 3311 год».

На первом изображении виден футуристический мегаполис на парящей платформе, на втором — необычный высотный дом, а на третьем — летательный аппарат над жилыми кварталами. Мужчина уверял, что секрет перемещений во времени удалось раскрыть благодаря квантовым вычислениям, но назвать организацию, которая якобы отправила его в будущее, отказался.

Вот только «доказательства» быстро рассыпались. Изображение парящего города оказалось монтажом на основе обычных обоев с горной лесной долиной. А «типичное жилище 3311 года» пользователи опознали как обработанную фотографию Antilia — небоскрёба-резиденции индийского миллиардера Мукеша Амбани в Мумбаи. Третий кадр также оказался коллажем.

Более того, сама история гуляет по Интернету уже больше семи лет. Видео под названием Time Traveler Took These Pictures in the Year 3311 появилось на канале ApexTV ещё в марте 2019 года. Канал специализировался на роликах о якобы путешественниках во времени, пришельцах и других паранормальных историях.

С научной точки зрения путешествие в будущее в определённом смысле допускается теорией относительности за счёт эффекта замедления времени, однако перемещение в прошлое остаётся куда более проблематичной гипотезой. В августе Life.ru рассказывал, как течение времени менялось бы для человека внутри сверхмассивной чёрной дыры, где для наблюдателя могли бы промелькнуть процессы продолжительностью в миллионы лет. А весной академик Анатолий Черепащук объяснял перспективы поиска гипотетических кротовых нор с помощью российского проекта «Миллиметрон».