Горячая помощь: В Госдуме предложили создать спецлинию для пациентов старше 80 лет

Депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш предложил создать федеральную горячую линию для пожилых людей старше 80 лет, через которую можно будет вызвать скорую помощь и пожаловаться на отказ в выезде. По словам парламентария, к нему регулярно обращаются люди, рассказывающие о задержках или отказах при вызове бригады к пожилым пациентам.

Панеш рассказал, что в некоторых случаях родственникам приходится несколько раз обращаться в скорую, а диспетчеры предлагают дождаться участкового. При этом, как утверждает депутат, речь идёт не об отдельных историях, а о проблеме, которую необходимо решать системно.

Я предлагаю запустить единую федеральную горячую линию для пожилых людей старше 80 лет, по которой они или их родственники смогут не только вызвать скорую помощь, но и пожаловаться, если в выезде было отказано. Каплан Панеш Депутат Госдумы от партии ЛДПР

По словам парламентария, существующая практика может быть связана с разными причинами. Диспетчер может расценить вызов как неэкстренный, если у пациента нет высокой температуры или очевидных признаков угрозы жизни. Также, как отметил Панеш, на решение о госпитализации может влиять возраст пациента, а в отдельных случаях задержки происходят из-за нехватки бригад, пробок или удалённости адреса.

Депутат обратил внимание и на особенности положения самих пожилых людей. Человек в возрасте не всегда способен самостоятельно вызвать врача, подробно описать своё состояние или настоять на оказании помощи. Многие живут одни, а родственники могут находиться далеко, поэтому при отсутствии бригады пациенту зачастую остаётся только ждать.

Панеш считает, что для таких случаев необходима круглосуточная и бесплатная линия со специально подготовленными операторами. По каждому сообщению об отказе, по его предложению, должна проводиться проверка, а при установлении вины — приниматься соответствующие меры. Кроме того, парламентарий предлагает определить чёткие критерии, при которых диспетчер не сможет отклонить вызов к человеку старше 80 лет.

В частности, к таким случаям он относит жалобы на боль в груди, затруднённое дыхание и потерю сознания. Также депутат предлагает ввести обязательную отметку о возрасте пациента в карте вызова. Если диспетчер принимает решение не направлять бригаду, он, по мнению Панеша, должен письменно обосновать такой отказ, а не ограничиваться рекомендацией обратиться к участковому.

Отдельно парламентарий предложил ужесточить ответственность за неоказание помощи. Он напомнил, что соответствующее нарушение предусмотрено статьёй 124 УК РФ, однако пожилые люди, по его словам, редко самостоятельно подают жалобы и тем более доводят такие дела до суда. Поэтому Панеш считает необходимой систему, которая позволяла бы проверять возможные нарушения без отдельного заявления со стороны пациента.

В завершение депутат подчеркнул, что возраст не должен становиться причиной отсутствия медицинской помощи. По его словам, если человек в 85 лет вызывает скорую, это означает, что он считает своё состояние достаточно серьёзным для обращения за помощью, и его право на медицинскую помощь должно сохраняться наравне с правами других граждан.

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