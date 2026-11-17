Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о повышении уголовных штрафов за экономические преступления. Изменения затрагивают мошенничество в бизнесе, незаконное предпринимательство, подделку денег, налоговые преступления и нарушения при госзакупках. По отдельным статьям максимальные штрафы увеличиваются сразу в пять раз.

Одно из наиболее заметных изменений касается незаконного предпринимательства. Максимальный штраф по части 1 статьи 171 УК РФ предлагается поднять с 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей. За аналогичное преступление, совершённое организованной группой, размер наказания составит от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей вместо действующих 100–500 тысяч.

За мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в предпринимательской деятельности и причинением значительного ущерба, верхняя граница штрафа вырастет с 300 до 500 тысяч рублей. Если ущерб признан крупным, наказание составит от 150 до 800 тысяч рублей.

Существенно ужесточаются санкции и за изготовление либо сбыт фальшивых денег и ценных бумаг. При совершении преступления организованной группой или в крупном размере максимальный штраф увеличится с одного до пяти миллионов рублей.

Поправки также предусматривают повышение штрафов за уклонение организаций от уплаты налогов, неправомерные действия при банкротстве и злоупотребления в сфере государственных закупок.

В Минюсте ранее объясняли необходимость пересмотра наказаний накопленной инфляцией. Размеры штрафов по некоторым статьям Уголовного кодекса не менялись более 20 лет, поэтому, по оценке ведомства, перестали соответствовать современным экономическим условиям.

При этом речь идёт именно об уголовной ответственности, а не о повышении обычных административных штрафов для предпринимателей. Новые санкции смогут применяться после завершения законодательной процедуры и вступления федерального закона в силу.

Ранее Life.ru сообщал о планах Минюста существенно увеличить штрафы за экономические преступления, включая мошенничество, незаконную предпринимательскую деятельность и нарушения авторских прав. Тогда инициатива только проходила согласование и ещё не была принята парламентом.