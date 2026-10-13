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Опубликовано 13 октября, 10:24

Государство вернёт деньги: Депутат Госдумы раскрыл способ забрать тысячи рублей за лечение

Депутат Куринный: Россияне смогут вернуть до 19,5 тыс. рублей за оплату лечения

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россияне могут вернуть часть расходов на лечение с помощью налогового вычета. О правилах оформления и размере компенсации РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы Алексей Куринный.

За обычное лечение, включая платные анализы и стоматологические услуги, можно вернуть до 19,5 тысячи рублей в год. Для дорогостоящего лечения, к которому относятся сложные операции, ЭКО, имплантация и гемодиализ, компенсация составляет 13% от потраченной суммы, но не превышает размер уплаченного за год НДФЛ.

Получить вычет может налоговый резидент России, который платил НДФЛ в том же году, когда оплачивал медицинские услуги. Оформлять компенсацию можно ежегодно или сразу за три года.

Если лечение оплачивалось для родителя, ребёнка или супруга, потребуются документы, подтверждающие родство. К ним относятся, например, свидетельство о рождении или о браке.

Один из способов оформления — после окончания года подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию и приложить подтверждающие документы из медицинских организаций. Заявление можно передать лично или отправить письмом.

Также получить вычет можно через работодателя. Для этого сначала необходимо обратиться в налоговую за подтверждением права на компенсацию, после чего НДФЛ перестанут удерживать из зарплаты в пределах суммы вычета.

Куринный назвал наиболее удобным способом оформление через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Некоторые клиники самостоятельно передают сведения о пациентах в налоговую, и тогда данные автоматически появляются в личном кабинете.

После проверки информации налогоплательщику останется указать счёт для возврата средств. По словам депутата, деньги обычно поступают в течение одного-двух месяцев.

Россияне могут вернуть до 200 тыс. рублей через налоговый вычет за лечение
Россияне могут вернуть до 200 тыс. рублей через налоговый вычет за лечение

Правила получения налогового вычета за медицинские услуги в последние годы стали проще. Life.ru ранее сообщал, что с 2025 года для оформления вычета за лечение используется единая справка об оплате медицинских услуг, а часть сведений клиники могут самостоятельно передавать в ФНС. В 2026 году россиянам также доступны несколько способов вернуть часть уплаченного НДФЛ. Life.ru писал, что оформить вычет можно через личный кабинет налогоплательщика в упрощённом порядке, через работодателя либо с помощью декларации 3-НДФЛ.

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Дарья Денисова
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