Государство вернёт деньги: Депутат Госдумы раскрыл способ забрать тысячи рублей за лечение
Депутат Куринный: Россияне смогут вернуть до 19,5 тыс. рублей за оплату лечения
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Россияне могут вернуть часть расходов на лечение с помощью налогового вычета. О правилах оформления и размере компенсации РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы Алексей Куринный.
За обычное лечение, включая платные анализы и стоматологические услуги, можно вернуть до 19,5 тысячи рублей в год. Для дорогостоящего лечения, к которому относятся сложные операции, ЭКО, имплантация и гемодиализ, компенсация составляет 13% от потраченной суммы, но не превышает размер уплаченного за год НДФЛ.
Получить вычет может налоговый резидент России, который платил НДФЛ в том же году, когда оплачивал медицинские услуги. Оформлять компенсацию можно ежегодно или сразу за три года.
Если лечение оплачивалось для родителя, ребёнка или супруга, потребуются документы, подтверждающие родство. К ним относятся, например, свидетельство о рождении или о браке.
Один из способов оформления — после окончания года подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию и приложить подтверждающие документы из медицинских организаций. Заявление можно передать лично или отправить письмом.
Также получить вычет можно через работодателя. Для этого сначала необходимо обратиться в налоговую за подтверждением права на компенсацию, после чего НДФЛ перестанут удерживать из зарплаты в пределах суммы вычета.
Куринный назвал наиболее удобным способом оформление через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Некоторые клиники самостоятельно передают сведения о пациентах в налоговую, и тогда данные автоматически появляются в личном кабинете.
После проверки информации налогоплательщику останется указать счёт для возврата средств. По словам депутата, деньги обычно поступают в течение одного-двух месяцев.
Правила получения налогового вычета за медицинские услуги в последние годы стали проще. Life.ru ранее сообщал, что с 2025 года для оформления вычета за лечение используется единая справка об оплате медицинских услуг, а часть сведений клиники могут самостоятельно передавать в ФНС. В 2026 году россиянам также доступны несколько способов вернуть часть уплаченного НДФЛ. Life.ru писал, что оформить вычет можно через личный кабинет налогоплательщика в упрощённом порядке, через работодателя либо с помощью декларации 3-НДФЛ.
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