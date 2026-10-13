Государство вернёт деньги: Депутат Госдумы раскрыл способ забрать тысячи рублей за лечение

Россияне могут вернуть часть расходов на лечение с помощью налогового вычета. О правилах оформления и размере компенсации РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы Алексей Куринный.

За обычное лечение, включая платные анализы и стоматологические услуги, можно вернуть до 19,5 тысячи рублей в год. Для дорогостоящего лечения, к которому относятся сложные операции, ЭКО, имплантация и гемодиализ, компенсация составляет 13% от потраченной суммы, но не превышает размер уплаченного за год НДФЛ.

Получить вычет может налоговый резидент России, который платил НДФЛ в том же году, когда оплачивал медицинские услуги. Оформлять компенсацию можно ежегодно или сразу за три года.

Если лечение оплачивалось для родителя, ребёнка или супруга, потребуются документы, подтверждающие родство. К ним относятся, например, свидетельство о рождении или о браке.

Один из способов оформления — после окончания года подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию и приложить подтверждающие документы из медицинских организаций. Заявление можно передать лично или отправить письмом.

Также получить вычет можно через работодателя. Для этого сначала необходимо обратиться в налоговую за подтверждением права на компенсацию, после чего НДФЛ перестанут удерживать из зарплаты в пределах суммы вычета.

Куринный назвал наиболее удобным способом оформление через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Некоторые клиники самостоятельно передают сведения о пациентах в налоговую, и тогда данные автоматически появляются в личном кабинете.

После проверки информации налогоплательщику останется указать счёт для возврата средств. По словам депутата, деньги обычно поступают в течение одного-двух месяцев.