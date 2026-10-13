Готовил взрывчатку и собирал единомышленников: Раскрыты детали подготовки покушения на Туска

Самодельную взрывчатку обнаружили в квартире 66-летнего мужчины, подозреваемого в подготовке покушения на премьер-министра Польши Дональда Туска. Об этом журналистам сообщил представитель Варшавской окружной прокуратуры Пётр Скиба.

По данным следствия, мужчина намеревался насильственным путём сменить власть в стране. Для этого он искал единомышленников с похожими политическими взглядами и пытался объединить их вокруг своей идеи.

О предполагаемых планах стало известно благодаря анонимному сообщению, поступившему в польскую Службу государственной охраны. К нему прилагалась аудиозапись разговора, в котором подозреваемый рассуждал о свержении правительства и применении силы.

После изучения полученных материалов правоохранители предъявили мужчине девять обвинений. В их числе — подготовка к насильственному отстранению конституционных органов власти с использованием взрывчатки. По данным прокуратуры, фигурант не признал вину и отказался давать объяснения.

Ранее Life.ru сообщал об экстренном совещании польских спецслужб из-за угроз в адрес Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша. После получения тревожной информации глава МВД Марчин Кервиньский и координатор спецслужб Томаш Семоняк распорядились усилить меры безопасности. К обсуждению привлекли представителей ключевых силовых ведомств. Позднее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский назвал угрозу «смертельно серьёзной». По его словам, поступившие сведения существенно отличались от обычных угроз политикам, поскольку указывали на высокую вероятность их реализации.