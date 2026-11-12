Щербинский районный суд Москвы отправил под арест на два месяца 30-летнего гражданина Германии Даниэля Кольса, обвиняемого в убийстве главного врача столичной «КМ-Клиник» Марины Каган. Мужчина признал вину на допросе и заявил, что готовился к преступлению более недели. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Даниэль Кольс в зале суда. Видео © Life.ru

Во время судебного заседания обвиняемый находился в стеклянном боксе. По наблюдениям журналистов, одетый в чёрный костюм Кольс заметно дрожал и пытался скрыть лицо от камер.

По версии следствия, мужчина напал на Марину Каган в её частном доме в Новой Москве. Сначала он столкнул женщину с лестницы, после чего избил и задушил полиэтиленовым пакетом. От полученных травм главврач скончалась на месте.

После нападения предполагаемый преступник скрылся на автомобиле погибшей, однако вскоре был задержан правоохранителями. Во время допроса Кольс признался в содеянном и сообщил, что планировал расправу больше недели. Ему предъявили обвинения в убийстве и неправомерном завладении автомобилем.

Как выяснилось, обвиняемый был знаком с семьёй погибшей. Он дружил с её сыном, а с самой Каган познакомился несколько лет назад. Ранее мужчина обращался к ней за медицинской помощью.