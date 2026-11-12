Готовился неделю и дрожал в суде: Немца арестовали за убийство главврача в Москве
Суд арестовал на два месяца немца Кольса по делу об убийстве главврача Каган
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Щербинский районный суд Москвы отправил под арест на два месяца 30-летнего гражданина Германии Даниэля Кольса, обвиняемого в убийстве главного врача столичной «КМ-Клиник» Марины Каган. Мужчина признал вину на допросе и заявил, что готовился к преступлению более недели. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Даниэль Кольс в зале суда. Видео © Life.ru
Во время судебного заседания обвиняемый находился в стеклянном боксе. По наблюдениям журналистов, одетый в чёрный костюм Кольс заметно дрожал и пытался скрыть лицо от камер.
По версии следствия, мужчина напал на Марину Каган в её частном доме в Новой Москве. Сначала он столкнул женщину с лестницы, после чего избил и задушил полиэтиленовым пакетом. От полученных травм главврач скончалась на месте.
После нападения предполагаемый преступник скрылся на автомобиле погибшей, однако вскоре был задержан правоохранителями. Во время допроса Кольс признался в содеянном и сообщил, что планировал расправу больше недели. Ему предъявили обвинения в убийстве и неправомерном завладении автомобилем.
Как выяснилось, обвиняемый был знаком с семьёй погибшей. Он дружил с её сыном, а с самой Каган познакомился несколько лет назад. Ранее мужчина обращался к ней за медицинской помощью.
Ранее Life.ru рассказывал, что сын Марины Каган сам познакомил мать с будущим обвиняемым в её убийстве. По данным СМИ, молодые люди дружили с 2016 года и вместе играли в компьютерные игры. Кроме того, стало известно, что подозреваемый готовил нападение на врача около недели.
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