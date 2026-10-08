«Готовить там нечего»: Шеф объяснил, почему грязевой краб-пришелец из Азова не годится для ужина

Ловить грязевого краба, попавшего в Азовское море из Атлантики, ради ужина не имеет смысла: он слишком маленький, а съедобного мяса в нём практически нет. Об этом Life.ru рассказал шеф-повар Евгений Мещеряков, комментируя сообщения о распространении краба-вселенца.

Можно ли есть грязевого краба

Речь идёт о плоскоспинном грязевом крабе Eurypanopeus depressus. По словам собеседника Life.ru, его размеры составляют примерно 10–35 миллиметров. Такого обитателя моря нельзя сравнивать с камчатским или синим крабом, которых ценят за крупные мясистые конечности.

«Это краб размером, по сути, с монету — хорошую такую, большую. Съедобного мяса в нём практически нет, вся работа уходит на разбор панциря», — объяснил Мещеряков.

По оценке повара, интереса для промысла и ресторанной кухни этот вид не представляет. Даже если вкус напоминает привычного морского краба, получить полноценную порцию из такой добычи будет трудно.

«По вкусу это, вероятно, обычный морской краб, но готовить там нечего», — отметил он.

Мещеряков также не рекомендует употреблять в пищу самостоятельно пойманных в Азове крабов. Он обращает внимание на их донный образ жизни и возможное загрязнение среды обитания.

Маленьких крабов едят, но не ради мяса

При этом мелкие крабы используются в кухнях разных стран. По словам шефа, в Японии их могут жарить целиком во фритюре, в том числе в темпуре, а в странах Юго-Восточной Азии — добавлять в пасты, соусы и бульоны.

Для разведения на фермах Мещеряков тоже не видит перспектив: затраты, по его мнению, не оправдаются при столь небольшом выходе мяса.

«Ферме нужен всё-таки крупный краб с хорошим выходом мяса, а здесь выход близок к нулю», — подчеркнул собеседник Life.ru.

Выловить вселенца — как искать иглу в стоге сена

Отсутствие коммерческого спроса, считает Мещеряков, затрудняет и массовый отлов краба ради контроля его численности. Рыбакам нужен экономический стимул, а добыча крошечных ракообразных его не даёт.

«А ввести дорогую программу отлова ради невидимых двухсантиметровых крабов нецелесообразно. Это невозможно. Это как вылавливать иглы в стоге сена», — рассуждает повар.

Экологические последствия появления этого вида требуют наблюдения. Учёные допускают, что краб может стать кормом для промысловых рыб, но одновременно сокращать численность некоторых двустворчатых моллюсков. При этом вид не был впервые описан в 2026 году: исследователи идентифицировали его как новый именно для Азовского моря.

Ранее стало известно, что грязевой краб распространился по Таманскому заливу и начал проникать в юго-восточную часть Азовского моря. По сообщению Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, сентябрьская экспедиция обнаружила его вплоть до мыса Каменный. Наличие взрослых особей с икрой указывает на успешную акклиматизацию.