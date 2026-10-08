Готовьтесь к удару ветра: «Жёлтый» уровень опасности ввели в Московском регионе до 10 октября

В Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Причиной ухудшения метеоусловий станет резкое усиление ветра, порывы которого могут представлять потенциальную угрозу для жителей столичного региона.

По официальным данным Гидрометцентра России, режим повышенной готовности начнёт действовать с 12:00 9 октября и продлится до 18:00 10 октября. Синоптики предупреждают, что южный ветер сменится западным, а его локальные порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Аналогичные неблагоприятные погодные явления ожидаются и на территории Московской области. «Жёлтый» уровень на прогностических картах метеорологов означает потенциально опасную погоду, способную спровоцировать повреждение слабо укрепленных конструкций, падение деревьев и локальные нарушения в работе транспортной инфраструктуры.

В связи с приближающейся непогодой горожанам рекомендуется соблюдать предельную осторожность: не укрываться под рекламными щитами и шаткими строениями, обходить стороной массивные деревья, а автомобилистам — не парковать личный транспорт вблизи потенциально опасных объектов.

Ранее Life.ru публиковал прогноз Гидрометцентра для холодного полугодия. По оценке специалиста ведомства Марины Макаровой, на Дальнем Востоке предстоящий сезон окажется суровее предыдущего. При этом синоптик Александр Шувалов призвал не торопиться с прогнозами снегопадов в Москве и Санкт-Петербурге, напомнив, что даже оценки летней жары ранее оправдались лишь частично.