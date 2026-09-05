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Регион
Опубликовано 5 сентября, 14:40

«Готовы соблюдать!» Зеленский вслед за Путиным объявил паузу в ударах

Зеленский: Киев готов воздержаться от ударов по Москве на время визита Уиткоффа

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский вслед за российским президентом Владимиром Путиным объявил, что украинские военные готовы соблюдать режим прекращения огня, пока идут переговорные процессы в Москве с участием спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Украинский политик добавил, что в Киеве с нетерпением ждут американцев после переговоров в Кремле.

«Готовы соблюдать режим прекращения воздушных ударов в отношении городов, задействованных в переговорном процессе. Отныне и до конца этих суток субботы, в воскресенье и понедельник Украина готова воздерживаться от ударов по Москве, и рассчитываем, что россияне – по Киеву», — написал Зеленский в соцсети.

Киевский политик выразил надежду, что Уиткофф и Кушнер прибудут на Украину для содержательного разговора ради достижения конструктивных итогов.

Уиткофф и Кушнер впервые прилетели в Россию на самолёте госавиации США
Уиткофф и Кушнер впервые прилетели в Россию на самолёте госавиации США

Как сообщалось, сегодня, 5 сентября, американская делегация прилетела в Москву. Спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев лично встретил иностранных чиновников во Внуково у трапа самолёта. Позже стало известно, что президент РФ Владимир Путин лично пообщается со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а уже после Москвы американские переговорщики направятся в Киев. Президент РФ отдал приказ остановить удары по украинской столице на трое суток.

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Татьяна Миссуми
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