«Готовы соблюдать!» Зеленский вслед за Путиным объявил паузу в ударах

Владимир Зеленский вслед за российским президентом Владимиром Путиным объявил, что украинские военные готовы соблюдать режим прекращения огня, пока идут переговорные процессы в Москве с участием спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Украинский политик добавил, что в Киеве с нетерпением ждут американцев после переговоров в Кремле.

«Готовы соблюдать режим прекращения воздушных ударов в отношении городов, задействованных в переговорном процессе. Отныне и до конца этих суток субботы, в воскресенье и понедельник Украина готова воздерживаться от ударов по Москве, и рассчитываем, что россияне – по Киеву», — написал Зеленский в соцсети.

Киевский политик выразил надежду, что Уиткофф и Кушнер прибудут на Украину для содержательного разговора ради достижения конструктивных итогов.