Футболист «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Дезире Дуэ едва не стал жертвой грабителей в тот же день, когда получил тяжёлую травму колена. Четверо неизвестных проникли на территорию его дома в пригороде Парижа, но сбежали, обнаружив, что внутри находятся люди. Об этом сообщает Le Parisien.

Инцидент произошёл вечером 21 ноября в Оржвале, департамент Ивелин. Около 21:15 к дому спортсмена подошли трое мужчин, которые фотографировали здание. Примерно через час четверо злоумышленников, среди которых предположительно были участники первой вылазки, перелезли через ограждение и оказались в саду.

Однако довести задуманное до конца им не удалось. На территории находилась девушка футболиста, которая заметила незваных гостей и спугнула их. Неизвестные скрылись через заднюю часть участка. Следов взлома или повреждений дома правоохранители не обнаружили. Потерпевшая сторона готовилась подать заявление.

Сам Дуэ в это время возвращался из Ниццы, где ПСЖ обыграл местную команду со счётом 3:2 в 11-м туре чемпионата Франции. Подъехав к своему дому уже ночью, 21-летний француз увидел жандармов, которые прибыли после сообщения о попытке ограбления.

При этом неприятности для футболиста начались ещё на поле. Во время встречи с «Ниццей» Дуэ получил серьёзное повреждение правого колена и покинул газон на носилках. Позднее ПСЖ подтвердил разрыв передней крестообразной связки. Игроку предстоит операция до конца ноября, после которой потребуется длительное восстановление.

Дуэ выступает за парижский клуб с 2024 года и уже успел стать одним из заметных молодых игроков европейского футбола. Вместе с ПСЖ он дважды выиграл Лигу чемпионов, а также завоевал другие национальные и международные трофеи.

Ранее Life.ru рассказывал о победе Дуэ в голосовании за премию Golden Boy — 2025, которую вручают лучшим молодым футболистам Европы. Год спустя награду получил защитник «Барселоны» Пау Кубарси. В октябре французский нападающий отличился в матче ПСЖ со «Страсбуром», забив в компенсированное время и установив окончательный счёт встречи. Парижане тогда победили 3:2, а лучшим игроком признали российского вратаря Матвея Сафонова, совершившего семь сейвов.