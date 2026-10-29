Граждане Франции открыли в России рекордное за 20 лет число ИП

Граждане Франции с начала 2026 года зарегистрировали в России 55 индивидуальных предприятий — больше, чем за любой полный год последних двух десятилетий. К концу октября показатель превысил результат 2025-го, когда появилось 53 ИП.

Больше половины новых регистраций пришлось на Москву — 28. В Санкт-Петербурге предпринимателями стали семь французов, в Краснодарском крае и Подмосковье — по четыре. Всего с 2005 года зафиксировано 412 регистраций ИП французскими гражданами. Из них 168 продолжают действовать, пишет RT.

По данным издания, наиболее востребованным направлением оказалось дополнительное образование: его выбрали 17 новых ИП. Среди других сфер — бизнес-консалтинг, разработка программного обеспечения, дизайн и интернет-торговля. Есть также ресторанные проекты, производство хлеба и кондитерских изделий, строительство и грузоперевозки.